Termín Zlín Film Festivalu se pomalu blíží a stejně jako každý rok vyzývají jeho organizátoři veřejnost, aby se zapojila do jeho příprav a realizace. Pro dobrovolníky, kteří se do příprav festivalu i festivalového půlmaratonu zapojí, je i letos připravena řada atraktivních benefitů. 63. Zlín Film Festival se uskuteční v termínu 1. až 7. června 2023.

Zlín Film Festival hledá dobrovolníky. | Foto: se svolením Zlín Film Festivalu

Zlín Film Festival a Festivalový půlmaraton MONET+ Zlín patří k největším a nejvýznamnějším akcím v regionu a bez zapojení dobrovolníků by nebylo možné je při jejich rozsahu vůbec zrealizovat. „Zajištění 150 dobrovolníků, které potřebujeme jen pro filmový festival, je každý rok složité,“ uvedla výkonná ředitelka Zlín Film Festivalu Jarmila Záhorová.

Doplnila, že další stovku dobrovolníků vyžaduje organizace festivalového půlmaratonu, který je přímou součástí festivalu a uskuteční se v neděli 4. června. „Zde navíc ještě kvůli řízení dopravy potřebujeme, aby dobrovolníci byli starší 18 let.“

Práce je rozmanitá, uplatnění se najde pro každého

Do dobrovolnického týmu festivalu se ale může zapojit prakticky kdokoli starší patnácti let. Práce je rozmanitá a pro každou věkovou kategorii se najde během festivalu uplatnění. Ti, kteří se stanou dobrovolníky, získají příspěvek na občerstvení na celý den, vstupenky na filmová představení a do letního kina, festivalové tričko a řadu dalších dárků od partnerů festivalu.

A stejně jako v minulých letech se také mohou těšit na snídaně, při kterých se setkávají s některou z festivalových hvězd. „Každoročně je to pro dobrovolníky překvapení, s kým se setkají. V minulých letech to byla například Eva Samková, Kovy, Bára Poláková a v loňském roce Barbora Seidlová,“ vysvětlila Jarmila Záhorová.

Přestože se každý rok na festival vracelo přibližně 60 až 70 % dobrovolníků z přechozích let, sestavit stabilní dobrovolnický tým je komplikované. „Důvodem přerušení nebo ukončení spolupráce je většinou přechod na střední nebo vysokou školu, stěhování za studiem do jiného města nebo nástup do zaměstnání,“ vysvětlila Jarmila Záhorová. „Máme ale spoustu dobrovolníků, kteří pracují a pomáhají ve volném čase nebo si berou v práci dovolenou. Za to jsme jim nesmírně vděční a všem patří velký dík,“ dodala.

Kateřina Martykánová, mluvčí Zlín Film Festivalu

