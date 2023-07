V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

ZLÍNSKO

Václav Soukup, 75 let, Valašské Klobouky

Vlastimil Ptáček, 63 let, Návojná

Marie Hyžíková, 87 let, Slavičín

Alois Žilinský, r. 1949, Zlín

Alena Menšíková, r. 1937, Zlín

Oldřich Pimek, r. 1954, Tečovice

KROMĚŘÍŽSKO



Marie Šalerová, 88 let, Zdounky

Helena Pomajbíková, 89 let, Kroměříž

Ivan Jüptner, 77 let, Kroměříž

Jaroslav Pomališ, 52 let, Zdounky

Jaroslava Daňková, 73 let, Vrbka

Jan Navrátil, 65 let, Kroměříž

Jana Vrbová, 92 let, Kroměříž

František Strouhal, 79 let, Kroměříž

Helena Krkošková, 78 let, Chvalčov

MUDr. Vladimíra Stará, 83 let, Bystřice pod Hostýnem

Anežka Studená, r. 1928, Horní Újezd

SLOVÁCKO

Marie Londýnová, 85 let, Uherský Brod

Oldřich Náplava, 87 let, Kostelany nad Moravou

VALAŠSKO



Emilie Obadalová, 88 let, Vsetín

Milouš Bednařík, 98 let, Vsetín

Karel Kolář, 81 let, Valašské Meziříčí

Karla Koutná, 69 let, Rožnov pod Radhoštěm

Monika Klvaňová, 53 let, Valašské Meziříčí

Marie Kroutilová, 89 let, Valašské Meziříčí

Otmar Paleček, 68 let, Rožnov pod Radhoštěm

Stanislav Riedl, 69 let, Valašské Meziříčí

Josef Koňařík, 84 let, Huslenky

Vítězslav Kavan, 59 let, Vsetín

Františka Rumánková, 89 let, Valašská Senice

Antonín Krhutek, 69 let, Dolní Bečva

Josef Fendrych, 66 let, Liptál

Marie Kocerová, 86 let, Pulčín