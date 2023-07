V pravidelné rubrice zveřejňujeme jména těch, kteří navždy opustili své blízké. Zarmouceným rodinám a přátelům vyslovujeme upřímnou soustrast.

Hřbitov, úmrtí, vzpomínka. Ilustrační foto | Foto: Deník/Michal Burda

ZLÍNSKO

Josefa Chytilová, ročník 1943, Zlín

Josef Dalajka, ročník 1953, Zlín

Karel Sukup, ročník 1960, Vysoké Pole

Katarína Kohoutková, ročník 1955, Zlín

Ludvík Ondra, ročník 1927, Lípa

Iréna Šuráňová, ročník 1932, Zlín-Prštné

Ing. Pavel Svoboda, ročník 1940, Zlín

Jaromír Štuler, ročník 1927, Zlín-Kostelec

Vojtěch Novák, ročník 1949, Zlín

Marie Měšťánková, 75 let, Brumov

Marie Fojtíková, 89 let, Brumov

Ludmila Urubková, 84 let, Brumov

Magdalena Tomečková, 62 let, Bylnice

Anežka Lišková, 89 let, Štítná nad Vláří

Jaroslav Černoch, 69 let, Návojná

Pavlína Fryzsková, 36 let, Slavičín

Mojmír Adámek, 52 let, Slavičín

KROMĚŘÍŽSKO



Hana Matúšová, ročník 1945, Kroměříž

Robert Komiš, ročník 1946, Kroměříž

Eva Vrzalová, ročník 1958, Měrůtky

Květoslava Bednaříková, ročník 1930, Kostelany

Marie Pospíšilová, ročník 1942, Milovice

Břetislav Král, ročník 1942, Chropyně

Ing. Miroslav Bartel, ročník 1935, Kroměříž

Jan Kozák, ročník 1952, Bystřice pod Hostýnem

Marie Blablová, ročník 1933, Zborovice

SLOVÁCKO

Marie Vávrová, 64 let, Jankovice

Františka Juříková, 92 let, Staré Město

Marie Bartoňová, 78 let, Jankovice

Josefa Mazurová, 69 let, Staré Město

Josef Mikulka, 77 let, Uherský Brod

VALAŠSKO



Marie Sívková, 76 let, Huslenky

Marie Huňková, 87 let, Loučka

Zdeněk Vrábel, 86 let, Rožnov pod Radhoštěm

Alena Skýpalová, 70 let, Valašské Meziříčí

Marie Jurková, 90 let, Prostřední Bečva

Danuše Křapová, 64 let, Francova Lhota

Jarmila Kallerová, 82 let, Vsetín

Jaroslav Kotrla, 86 let, Vsetín

Čestmír Křenek, 61 let, Vsetín

Marie Machálková, 76 let, Vsetín