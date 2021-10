Růžový říjen se zařadil mezi akce, které každý rok po celém světě podporují boj s rakovinou prsu a s tím spojenou osvětu. Výtěžek obdrží onkologické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati. „Z každého říjnového nákupu v zapojených gastro podnicích a prodejnách Obchodního domu putuje koruna na transparentní účet ve prospěch zlínské nemocnice. Mimo to mohou zájemci přispět na účet také přímo, a to platbou přes QR kód nebo převodem. Kartičku s číslem účtu obdrží v obchodech,“ říká manažerka Obchodního domu Zlín Soňa Ondřejová.

Akci Růžový říjen doprovodí vedle netradičního osvětlení další akce. Některé podniky v Obchodním domě připravily na říjen speciální „růžové“ nabídky nebo služby za akční ceny. Zajímavostí je například tříchodové Růžové menu v Bistrotéce Valachy, která z něj pošle na transparentní účet rovnou 50 korun. Bar 1931 láká na speciální nabídku růžových drinků, cukrárna Delikana na růžové latté či Pink donuty.

Chystají se také osvětové přednášky ve spolupráci se zlínskou nemocnicí nebo filmové projekce KofoKina v Galerii Desítka.

Onkologické oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati použije výtěžek z Růžového října na pořízení ultrazvuku na zavádění nitrožilních vstupů, jenž usnadní podávání léčby a výživy pacientům.

„Moc si této iniciativy vážíme. Každá akce, která podporuje boj s rakovinou, má smysl. Některou z forem rakoviny onemocní v České republice v průběhu života každý třetí člověk. Rakovina prsu patří u žen mezi nejčastější a nejzhoubnější. Podpora výzkumů, dalších možností léčby i investice do stávajících onkologických center jsou proto velmi důležité. O onkologických onemocněních a jejich screeningu by se mělo co nejvíce mluvit, protože včasný záchyt rakoviny může pomoci zachránit mnoho životů,“ doplnila Markéta Pospíšková, primářka onkologického oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati.

Speciální „růžové“ nabídky v Obchodním domě Zlín:

· Bistrotéka Valachy: Růžové menu o 3 chodech, růžová vína

· Bar 1931: Růžové menu a koktejly

· Delikana: růžové latté, Pink donut

· DM drogerie: akce na růžové laky na nehty

· House Deco&Flowers: růžové květiny

· La Formaggeria Gran Moravia: růžové prosecco za akční cenu

· Knihkupectví Dobrovský Beta: „Růžová knihovna“

· Značkové prádlo: Post-surgery podprsenka DIM pro ženy po operaci

· Fyziogarden: Masáž 80 minut za cenu 50

· Vystavení auta VW Golf s polepem Růžový říjen (Eurocar Zlín věnuje na onkologii 10 000 Kč)

V souvislosti s akcí Růžový říjen apeluje Krajská nemocnice Tomáše Bati na veřejnost, aby se snažila co nejvíce eliminovat hrozbu onemocnění, ať již rakovinou nebo jinou chorobou. Důležité je proto:

· Provádějte samovyšetření prsů a varlat!

· Prohlížejte si svoji kůži!

· Choďte na preventivní prohlídky - gynekologické, zubní atd.!

· A NEZAPOMÍNEJTE na screeningové programy: 45 let mamografie, 50 let kolonoskopie/vyšetření stolice

Martina Žáčková