Zlínský zámek zaplnili „Giganti doby ledové“

Ve velkolepém prostoru Zlínského zámku proběhne od 10. března 2020 do 10. června 2020 unikátní výstava s názvem Giganti doby ledové. Každý, kdo by chtěl stát tváří v tvář pětimetrovému mamutovi nebo si na vlastní oči prohlédnout obřího pozemního lenochoda, má možnost navštívit výstavu „Giganti doby ledové“ v prostoru Zlínského zámku. Po úspěchu zaznamenaném u návštěvníků a četných školních výprav v loňském roce, je tato jedinečná výstava k vidění od 10. března do 10. června letošního roku.

Výstava Giganti doby ledové. | Foto: Dana Nevřalová