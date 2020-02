Žlutavské děti si užily školu čar a kouzel

V týdnu od 20. do 24. ledna se třída předškolních dětí – berušek ze žlutavské školy - proměnila ve školu čar a kouzel. Po rozřazení do kolejí se děti učily na hodinách magie a kouzlení základním dovednostem, které by měl zvládat každý kouzelník.

Žlutavské děti si užily školu čar a kouzel | Foto: Hana Zvoníčková, ředitelka ZŠ a MŠ Žlutava