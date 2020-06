Zpátky v lavicích. I do MŠ a ZŠ Žlutava se vrátily koncem května děti

Dne 25. května se do ZŠ Žlutava vrátilo 85 procent žáků, do MŠ 50 procent dětí. Obě budovy byly pečlivě vydezinfikovány, vše bylo zajištěno dle pokynů MŠMT a MZ. Žáci jsou rozděleni do heterogenních skupin a každý sedí sám v lavici. Děti MŠ se vzdělávají ve dvou samostatných třídách. Během výchovně- vzdělávacího procesu jsou dodržována velmi přísná hygienická opatření.

Zpátky v lavicích. | Foto: Mgr. Hana Zvoníčková