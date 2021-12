Veroničin muž Viktor byl vždycky divoký, vědělo se o něm, že je „na ženské“, že se rád napije, nicméně to vypadalo, že s Veronikou vztah klapne. Chodili spolu tři roky, než se s velkou slávou vzali. Viktor měl z prvního vztahu dceru, dalšího potomka nechtěl, ale Veronika si dítě nakonec vyprosila.

Plazma stále chybí. Co takhle darovat tu svou?

Týdeník Květy

zpravodajsko-společenský týdeník pro celou rodinu

Víme, co se děje kolem vás. Týdeník Květy přináší klíčové informace, podrobné analýzy, rozebírá aktuální témata, objevuje nové fenomény a trendy, analyzuje spotřebitelské problémy, přináší zajímavé události i profily a rozhovory s osobnostmi z domova i ze světa. Součástí časopisu je vložený týdeník TV magazín s TV programem. Titul je určen pro aktivní rodinu - jde vlastně o jakéhosi rodinného zpravodajského průvodce současným světem.

Problémy začaly, když byl Viktorce rok. Být rodičem Viktorově nátuře zřejmě nesedělo. Záhy se vrátil ke svým „koníčkům“. Alkohol, nevěry. Následovalo pokání, sliby, prosby o odpuštění. A tak to pokračovalo a pokračovalo… Všichni jsme doufali, že vztah může ještě zachránit nový byt. Veronika s Viktorem bydleli v rodinném domku s Viktorovou matkou, což ani jednomu z nich nevyhovovalo.

Nové bydlení znamenalo naději a dcera s manželem se s velkým nadšením pustili do zařizování. Na kolaudaci pozvali celou rodinu a vypadali šťastně. Záhy jsme se dozvěděli, že Viktorka bude mít sourozence. Viktor se blaženě usmíval, nejspíš pod vlivem alkoholu. Narození Honzíka oslavoval tři dny v jednom kuse.

Dceru s miminkem jsme v porodnici vyzvedávali já a můj manžel. Jistěže se Viktor kál, koupil Veronice drahý přívěšek, ale netrvalo dlouho a jeho život se vrátil do starých kolejí. Nejenže začal zase pít, ale oznámil Veronice, že je v manželství nešťastný, že se zamiloval do jiné (mimochodem do Veroničiny nejlepší kamarádky) a že ideálním řešením bude rozvod.

Člověk je zrozen ke vzájemné pomoci

Veronika se zhroutila, na pár dní odjela i s dětmi ke kamarádce, no, a když se vrátila domů, zjistila, že si Viktor odvezl většinu zařízení, včetně rychlovarné konvice! Poskytli jsme dceři a vnoučatům azyl, než dáme byt společně do pořádku, jenže záhy jsme zjistili, že náš milý zeť (rozvod ještě neproběhl) dluží nájem za tři měsíce a majitel hrozí výpovědí z bytu.

Dluh jsme s manželem uhradili. Ale co bude dál? Jsem v invalidním důchodu a tahle situace mi na zdraví nepřidává…

Autor: Božena, Vsetín

Názor psychologa: PhDr. Petr Šmolka

Vážená paní, chcete-li své dceři skutečně pomoci, pak byste jí měli sehnat dobrého právníka. Čím dříve, tím lépe. Než jí to její nadělení stihne prošustrovat i střechu nad hlavou.



Veronika už snad začíná chápat, že její partnerská volba nebyla zrovna projevem vztahové geniality. Vedle promiskuitního nezodpovědného alkoholika jí žádná „pšenka nepokvete“. Chcete-li Veronice skutečně pomáhat, pak by mezi vámi mělo být zřejmé, že podmínkou je právní ukončení jejího vztahu s manželem.



Bez toho by se mohlo stát, že budete prostřednictvím dcery sponzorovat zeťovo popíjení a zálety, jakož i jeho dluhy. Zkuste ji nasměrovat do manželské poradny.



Naše služby jsou bezplatné, mohli bychom jí poskytnout psychickou i právní pomoc. Adresář poraden najdete na www.amrp.cz.