V sanskrtu slovo jóga znamená spojení – se sebou samým i se vším okolo nás, spojení fyzična a duchovna. Jde o tělesné cvičení, pozice, dýchací techniky, meditační, koncentrační a relaxační praktiky, pojí se s ní i životospráva.

To všechno jsou důvody faktu, že se jóga během pandemie stala nejoblíbenějším on-line domácím cvičením. Alespoň podle zprávy britské společnosti ClassPass, podle níž zájem o jógové on-line lekce stoupl loni – v prvním roce poznamenaném koronavirem – o 25 procent.

Podle této zprávy vzrostl zájem i o on-line lekce pilatesu, strečinku a meditací. To podle organizace ukazuje, že v době uzávěr, kdy nefungovaly ani tělocvičny a sportoviště, byly pro lidi nejrůznější aktivity zvyšující duševní zdraví a pohodu důležitější než kdykoli předtím. Jógu totiž začali praktikovat i ti, co do té doby dřeli ve fitkách, hráli tenis, squash, dávali jeden bazén za druhým apod.

Důvodem zvýšeného zájmu o jógu je podle ClassPass také skutečnost, že k ní vlastně nic nepotřebujeme. Vystačíme s malým prostorem a ani „jogamatka“ není nakonec třeba. Ostatně, to, že jóga frčí, je zřejmé i ze stále se rozšiřující nabídky jógových podložek, meditačních polštářků a pohodlného oblečení vhodného pro tyto aktivity v mnoha obchodech…

Uleví od bolesti i neklidu

Zuzana Klingrová, lektorka jógy, spoluzakladatelka studia Yoga Lounge a autorka knih Jógou proti úzkosti a strachu a Jóga po celý rok, potvrzuje, že tento trend je patrný i u nás. Také ona během lockdownů pořádala pro zájemce on-line workshopy.

„Samozřejmě to trochu souvisí s požadavky na prostor a vybavení, ale také s tím, že ihned po první lekci můžete vnímat pocit vnitřního uvolnění, klidu. To je způsobeno harmonizací nervového systému, následků stresu,“ zamýšlí se nad důvody a dodává, že jóga má spoustu technik, které vylaďují sympatický a parasympatický nervový systém a minimalizují stres.

Jak vysvětluje, jóga pomáhá harmonizovat fyzické, mentální i emocionální Já. „Konkrétní pozice pomáhají vylaďovat oslabené, zkrácené svaly, a tím ulevit od bolesti zad. Dechové techniky, ale i pozice zlepšují prokrvení organismu, podporují činnost nervové soustavy i endokrinního systému. Relaxace, meditace a studium jógové filozofie pak pomáhají nalézt mentální stabilitu,“ shrnuje přínos jógy pro naše tělo i duši.

Sama se k ní dostala přes spoustu jiných sportů. Když se jako teenagerka věnovala japonskému bojovému umění, judu, trenéři jí jako výbornou rozcvičku doporučili Pozdrav slunci. Tehdy ji ale tato východní filozofie neoslovila. Až později zjistila, že jóga perfektně doplňuje i ostatní sporty, jimž se postupně věnovala: plavání, potápění, kickbox, aerobic, spinning… A začala jógu studovat.

Výzkumů je spousta

Pozitivní vliv jógy na naše zdraví dokládají mnohé výzkumy. Například vědci z Group Health Cooperative v americkém Seattlu rozdělili 100 osob na dvě skupiny. Jedna se věnovala po tři měsíce józe, druhá cvičení aerobního rázu. Ti z první skupiny na sobě začali pozorovat pozitivní změny, které zahrnovaly i hubnutí, mnohem dříve – už po několika lekcích.

Zrychlil se jim metabolismus a zvýšila obranyschopnost, jejich zdravotní stav se celkově vylepšil. Navíc po celou dobu studie lidé věnující se józe užívali méně léků na tišení bolesti, ke konci je už vůbec nepotřebovali.

Výzkum univerzity v kanadském Torontu zase dokázal, že pacienti s psychickými potížemi věnující se józe na tom byli výrazně lépe než ti, co jen užívali léky. A mohli bychom pokračovat.

Zuzana Klingrová by také mohla dlouze vyprávět o tom, co všechno dokáže jóga, resp. jógová terapie, v níž se jóga snoubí s ájurvédou a psychologií. Věnuje se jí bezmála 15 roků, zajímají ji různé výzkumy vlivu jógy a ájurvédy na lidské zdraví, které trvají i několik let.

„Právě tyto znalosti mi pak pomáhají, abych mohla být nápomocna jiným na cestě ozdravení těla, ducha i mysli. Nalézt vnitřní harmonii, poznání sebe sama,“ popisuje s tím, že jógová terapie i ájurvéda spolupracují se západní medicínou a společně mohou pomoci na cestě ke zlepšení zdravotního stavu až k uzdravení. Ať se jedná o problémy se štítnou žlázou, neplodností, obezitou, cukrovkou, bolestmi páteře a depresemi…

Aby ale bylo jasno: nestane se tak ze dne na den, ani nestačí jen cvičit jednotlivé pozice, je nutná úprava životního stylu i změna naučených vzorců chování.

Není nikdo, pro koho by nebyla vhodná

Obrovskou výhodou jógy je, že se jí může věnovat doslova každý. Žena, muž, mladý, starý, zdravý, nemocný… „Jen přístup může být různý,“ říká Zuzana Klingrová, která jinou lekci doporučí lidem s hypermobilitou, jinou jedincům se zdravotními problémy, jinou těhotné ženě, jinou pacientům s depresí a jinou osobám, které trpí panickou atakou.

„To je právě to – jóga je vhodná pro všechny, ale je třeba vybrat správnou cestu, což samozřejmě může být obtížné,“ vysvětluje odbornice, podle níž se například velmi často stává, že hypermobilní lidé si zvolí jin jógu, protože pro ně není problém dlouhá výdrž v pozicích právě díky jejich hypermobilitě.

„Jenže tato lekce není úplně vhodná, protože takový člověk potřebuje budovat sílu svalů, a ne zvětšovat rozsah svých hypermobilních kloubů,“ nabádá ke správnému výběru, s nímž nám nejlépe poradí jógový učitel.

Stejně tak není nejvhodnější věnovat se józe jen a pouze podle videí na internetu. „Jóga je ze 60 procent o samostudiu, ke kterému nás vede učitel jógy. Je tedy třeba občas za ním zajít, nechat se zkontrolovat a obdržet úkoly, na kterých pak ve své praxi pracuji,“ upozorňuje instruktorka, podle níž jsou ale on-line lekce skvělým doplňkem k samostudiu.

Podle jejích zkušeností totiž platí, že jen minimum lidí zůstává na úrovni jógových pozic, které přinášejí očistu, sílu a flexibilitu. „Postupem času každý, alespoň trochu, poodhalí, co stojí za pozicemi, tedy podstatu jógové filozofie,“ říká.

Už si bez ní nedokáže představit den

Její slova potvrzuje příběh 23leté studentky Univerzity Karlovy Terezy Šlancarové, instagramové influencerky a autorky oblíbeného blogu o zdravém životním stylu www.terezasdiary.com.

„Poprvé mě na jógu vzala kamarádka, když mi bylo patnáct. Začala jsem pravidelně chodit na lekce a zalíbily se mi natolik, že jsem si o tři roky později udělala instruktorský kurz,“ vypráví. Krátce po jeho absolvování ale s jógou přestala a začala víc chodit do posilovny.

„Znovu jsem se k ní vrátila v červnu 2018, kdy jsem na tom nebyla psychicky nejlíp a jóga mi v té době moc pomohla. Právě díky tomu jsem ji přestala vnímat jen jako cvičení a objevila jsem i její duchovní podstatu,“ líčí, jak se z jógy pomalu stal její životní styl.

Nejdříve ji praktikovala dvakrát týdně, poté třikrát, čtyřikrát… „Až jsem nakonec díky karanténě začala jógu cvičit každý den a teď už si to jinak ani neumím představit,“ směje se.

„Je to moje nejoblíbenější forma cvičení, ale také jistota a ta nejlepší terapie. Ve chvíli, kdy vlezu na podložku, ze mě vždycky spadnou všechny starosti, a během praxe se soustředím jen na svůj dech, na své tělo. Pokaždé jsem mu vděčná za všechno, co dokáže, a ohromně mě motivuje sledovat pokroky a posouvat své hranice,“ popisuje, co všechno pro ni jóga znamená.

Necvičí každý den stejně: někdy jen 30 minut, jindy víc než hodinu, někdy zkouší nové náročné pozice, jindy se jen lehce protahuje. „Respektive, lehce se protahuji dvakrát týdně, a to hlavně proto, že vím, jak je důležitý odpočinek,“ zdůrazňuje Tereza Šlancarová s tím, že ji baví hlavně dynamické a silové flow jako vinyasa nebo rocket jóga.

Tomu, kdo nemá s jógou zatím žádnou zkušenost, doporučuje ale hatha jógu, která je pomalejší, nenáročná a zaměřená především na zklidnění mysli. A také vyvrací zažitý mýtus, že jóga se musí cvičit při východu slunce: „Každému vyhovuje něco jiného a jógu si klidně můžete zacvičit kdykoliv během dne. Já jsem například ranní ptáče a večerní cvičení není nic pro mě, proto ho raději praktikuji dopoledne, nejlépe okolo desáté,“ dává inspiraci.

Podle zprávy ClassPass zmíněné v úvodu článku se řada lidí, kteří se ocitli na home office, cvičení věnuje v poledne, o obědové pauze. Již dříve některé osvícené firmy zařadily mezi bonusy pro zaměstnance tzv. office jógu, kdy cvičení probíhá přímo v kanceláři.

„Jóga je pro mě posláním. Já ji nehledala, našla si mě. Určitě mi přinesla do života řád, zklidnění, trpělivost a pokoru,“ říká Zuzana Klingrová a její slova asi potvrdí mnoho z těch, kteří józe také propadli.

Vybere si každý

Druhů jógy je spousta. Tyto jsou nejčastější.

Hatha jóga

Klidný, nenáročný druh jógy, který bývá vhodný pro začátečníky jako seznámení.

Bikram jóga

Je praktikována v místnosti, kde je teplota 42 stupňů a vlhkost vzduchu nastavena na zhruba 40 procent. Díky teplu napomáhá zlepšit flexibilitu, nevyhnutelné pocení pomáhá spálit více kalorií a zvýšit výdrž.

Iyengar jóga

Je pro ni charakteristický perfekcionismus při cvičení pozic a jsou tu využívány některé cvičební pomůcky jako bločky, popruhy apod. Je dobrá pro rozvoj svalové funkce a koordinace, protože zapojuje celou řadu částí těla.

Power jóga

Novější styl jógy, který byl rozvinut v 80. letech minulého století. Je často nabízen ve fitness studiích. Pozice nejsou prováděné ve stanoveném pořadí, takže instruktoři mohou tvořit pro každou lekci různé sestavy. Power jóga bývá rychlá, dáte si při ní do těla a spálíte kalorie.

Těhotenská jóga (Gravid jóga)

Byla vyvinuta speciálně pro těhotné ženy. Dýchání i zpevnění v oblasti pánevního dna je pro maminky připravující se na porod užitečné.

Aqua jóga

Díky vodě jsou mnohé cviky jednodušší, což znamená, že se můžete o to víc soustředit na techniku. Existují ale cviky, jejichž provedení je v aqua józe náročnější.

Jin jóga

Klidnější, pomalé cvičení, v pozicích se zůstává déle (někdy i 20 minut). Díky tomu dochází k procvičení a posílení vazivových tkání, které jsou hlouběji a hůře dosažitelné než povrchové svalstvo.

Hot jóga

Probíhá ve vyhřáté místnosti s vyšší vlhkostí vzduchu, teplota je o něco nižší než při bikram józe. Rozdíl je také v tom, že v bikram józe je pevně dané pořadí pozic, u hot jógy je náplň lekce na instruktorovi. Tento typ jógy se doporučuje spíše pro mírně až středně pokročilé. Prospívá lymfatickému systému, zvyšuje kapacitu plic, posiluje srdce a zvyšuje pružnost kloubů.

Kundalini jóga

Pochází z tantra jógy. Součástí jsou ásany, dechová cvičení, zpívání a meditace pomocí manter. Cílem je probuzení energie v nejspodnější čakře v dolní části páteře a její posouvání výš po páteři přes všech sedm čaker.

Slovníček



Ásana – pozice v józe Namaste – pozdrav, ahoj i sbohem

Čakry – energetická centra našeho těla

Pránajáma – vědomé usměrňování dechu

Mantra – zvuky, slabiky, slova nebo skupiny slov, opakující se s cílem vytvořit zvuk s pozitivní vibrací

Šavásana – pozice mrtvoly většinou závěr jógové lekce

Pozdrav slunci – sestava obvykle 12 pozic, existují různé modifikace