Neporovnávejte se

Je dobré si uvědomit, že existují lidé, kteří by zase rádi měli něco z našich schopností či vlastnostíZdroj: Pixabay.com

Často si to ani neuvědomujeme, ale až na zatvrzelé jedince, kterým je naprosto lhostejný vzhled, společenský status, peníze a jakákoli prestiž, se neustále srovnáváme s ostatními. Nedělejte to! Například věčné téma vzhled: řešíme pořád kdo a o kolik je hubenější a hezčí a proč.

„Kolegyně je hubená jako tyčka, a přitom se pořád cpe! Já sním jeden knedlík za týden a přiberu dvě kila, to je nespravedlnost!“ (máte pravdu, je). Proč se tím zabývat?

Porovnáváme výši platu, úspěšnost dětí, úspěšné nebo neúspěšné kariéry, zanášíme si život starostmi o ostatní a svojí nedostatečností, přitom je to tak snadné: vždycky, úplně vždycky narazíte na někoho, kdo je na tom v nějaké oblasti lépe než vy. Bude mladší, krásnější, štíhlejší, bohatší, úspěšnější.

No a co? Cizí úspěchy nás motivují, to je na tom to skvělé, ale jen pokud se soustředíme na rozumné a možné vylepšení sebe a využití svých možností. Dokázal to on, dokážu to i já. Je dobré si uvědomit, že existují lidé, kteří by zase rádi měli něco z našich schopností či vlastností. A možná to ani nevidíme.

Srovnávání bohužel často svede k závisti a na té není vůbec nic dobrého a člověka rozptyluje od prožívání skutečnosti. Tohle je váš běh. Vy jste vy, tečka.