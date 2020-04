Hejtman Plzeňského kraje začal rozesílat studentům pracovní příkazy. Musí nastoupit do vybraných organizací, jinak jim hrozí vysoká pokuta.

Ilustrační fotografie. | Foto: Policie ČR

Od pátku žije studentka Michaela Husníková z Domažlic ve strachu. Od hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda jí přišel pracovní příkaz, podle něhož musí v pondělí ráno nastoupit do tamního domova pro seniory. Čerstvě osmnáctileté dívce se toto nařízení nelíbí. Za prvé má strach, že by se mohla nakazit koronavirem a ohrozit tak svoji vážně nemocnou babičku, za druhé se bojí, že péči o staré lidi nezvládne, a za třetí si myslí, že by taková práce měla být založena na dobrovolnosti, nikoli rozkazu. Na vybranou ale nemá. Když odmítne, hrozí jí pokuta až 50 tisíc korun.