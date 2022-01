"Příslušníci si měli vynutit od odsouzeného fyzickým nátlakem sdělení, kde v cele se nacházejí nepovolené věci, a to tak, že měl být udeřen do tváře, měla mu být silným tlakem lámána operovaná noha a měla mu být obtočena jeho ruka okolo krku a tím vyvíjen silný tlak na dýchací cesty," informovala Nguyenová s tím, že dozorci měli vězni způsobit drobná poranění: "a to podlitiny a škrábance, a dále mu tímto měly být způsobeny přetrvávající záškuby těla."