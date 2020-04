Hvozdnický expres z Opavy do Svobodných Heřmanic letos vyrazí bez slavnosti

Do své sedmé sezony letos vstupuje Hvozdnický expres, který vozí cestující na trati z Opavy do Svobodných Heřmanic. Provoz však není celoroční, ale pouze od května do září.

Nádraží Opava-východ | Foto: Deník / Petr Widenka