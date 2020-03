Nebydlí sice v červené zóně, nýbrž v Ceseně, což je jih Emilia-Romagna. Už i tam jsou lidé v karanténě a u jednoho člověka byl koronavirus prokázaný. „Naše provincie není v červené zóně, ale vedle nás už jsou. U nás je jeden nakažený člověk jistý a další, včetně starosty, jsou v karanténě,“ přibližuje aktuální situaci Miroslava Ludvíková. Situaci popisuje jako stabilní, přesto na místě platí restrikce veřejného života. Ty ale podle Ludvíkové slouží jako prevence a doufá, že to tak i zůstane.

„Bary zavírají v osmnáct hodin a kávu si dáte jen v případě, že dodržujete vzdálenost jeden metr od ostatních. Restaurace a hospody zavírají, knihovny, kina, divadla, muzea jsou už dávno zavřené. Do obchodu smí za rodinu jen jedna osoba, pokud někdo jde ve dvou, vykáží ho,“ dodává mladá žena.

Pokladní v obchodě nosí roušky, všude jsou značky po jednom metru u kasy, u pultu. „Takže sranda fakt jde stranou,“ podotýká Češka.

Jak z toho ven?

První případ koronaviru byl v Ceseně potvrzen v sobotu. „Nedělám si iluze. Bohužel to znamená, že další případy budou následovat. Jak z toho ven, netuší asi nikdo. Doufám, že to co nejdříve pomine a že Českou republiku nečeká podobný vývoj situace. Buďte zodpovědní a dodržujte doporučení, byť se to teď může zdát zbytečné a směšné,“ říká Ludvíková.

Rodinu má v Litomyšli, ale zatím to nevypadá, že by se mohla do Čech vrátit. I jí by hrozila čtrnáctidenní karanténa. „Teoreticky bychom se do Čech dostali, jen po příjezdu bychom museli být v karanténě. Po dálnici bychom museli jet oklikou, ale ještě bychom projeli,“ dodává Ludvíková.