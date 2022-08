"Akce byla ukončena v souladu s nouzovým plánem. Na místě jsou všechny záchranné složky, které situaci řeší. Tragická nehoda se stala za areálem letiště. Děkujeme všem návštěvníkům za spolupráci a respektování pokynů pořadatelů," uvedl mluvčí Leteckého dne Cheb Jiří Poór.

Mluvčí záchranné služby Karlovarského kraje Radek Hes Deníku řekl, že záchranáři přijali zhruba v 15:30 výzvu o pádu letadla mezi rodinné domy. "Na místo byly vyslané naše tři výjezdové skupiny včetně toho, že jsme aktivovali i leteckou záchrannou službu Plzeň," informoval mluvčí.

"Po příjezdu na místo jsme bohužel zjistili, že pilot utrpěl zranění neslučitelná s životem," uvedl s tím, že na místě havárie se nacházela i žena, která byla nejspíše svědkem tragické události. "Ta utrpěla pouze lehká zranění a byla ošetřena a ponechána na místě," sdělil Hes. U nehody zasahovaly podle mluvčího Hese všechny složky IZS.

V troskách letounu zahynul zkušený pilot a letecký instruktor Petr Pačes, člen roudnického aeroklubu. Dříve létal i na stíhačkách Mig-21, jako kapitán seděl také za kniplem velkých dopravních boeingů a často sedal rovněž do historických letadel.

"Padnul nejdřív na pole, aby zachránil lidi, co tam stáli u silnice a trosky pak dopadly na zahradu u domu. Ten skvělej pilot nám všem, co jsme byli u té silnice, posledním manévrem na pravou stranu pravděpodobně zachránil život," napsal na Facebook svědek nehody Jan Svoboda.

Policie žádá svědky o pomoc

Policejní mluvčí Kateřina Pešková v neděli v podvečer sdělila, že k pádu stíhacího letadla v Podhradu došlo ze zatím neznámých příčin. „A to po skončení ukázky v rámci leteckého dne. Na místě je vrtulník a také dron letecké služby, pomáhají nám monitorovat a ohledávat místo události,“ popsala s tím, že lokalitu neštěstí zdokumentoval také 3D Scenner. „Na vyšetřování příčiny nehody budeme spolupracovat s Úřadem pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ uvedla Pešková. Doplnila, že policie žádá veřejnost o spolupráci. „Pokud někdo viděl pád letadla nebo má kamerové záznamy, volejte na linku 158,“ uzavřela Kateřina Pešková.

Stroj, který byl vyroben za druhé světové války, patřil do sbírek muzea v Točné, do České republiky přiletěl po rekonstrukci v loňském roce. Byl to jeden z patnácti letuschopných letounů tohoto typu na světě, ale poslední kus verze Mk. IV. Létal ve zbravení, jaké měl stroj československého stíhacího esa Karla Kuttelwaschera.

Jak uvedla ČTK, nehody při leteckých dnech či různých přehlídkách nebývají časté, přesto se občas stávají. V některých případech i s tragickými následky. V roce 2018 spadla replika historického letadla při leteckém dni na letišti u Strunkovic nad Blanicí na Prachaticku. Při havárii zahynul dvaasedmdesátiletý pilot. V červnu 2016 se na nymburském letišti při leteckém dni zřítilo ultralehké letadlo, oba členové posádky zahynuli. O měsíc později havaroval na letišti v Plasích na Plzeňsku větroň, který se účastnil sletu historických kluzáků; pilot vyvázl jen se zraněním nohy. Závody letecké akrobacie v Kroměříži se v červenci 2014 staly osudnými pilotovi malého letadla, které po pádu začalo hořet. V červnu 2006 se na European veteran show v Hradci Králové zřítil historický dvouplošník Tiger Moth; nikdo nebyl zraněn. Bez následků se v září 2005 obešla také havárie čtyřmetrového bezpilotního letounu Sojka, který se účastnil přehlídky Dny NATO v Mošnově.

