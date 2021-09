Pachatele policisté zadrželi ve středu 8. září ve večerních hodinách v Českých Budějovicích. "Muži bylo 27 let nikdy, nebyl trestán, byl zaměstnán, byl sám, závislý na počítačích a filmech a žil ve svém virtuálním světě," doplnila vyšetřovatelka. Těla se údajně zbavil podle scénáře, který viděl ve filmu. Vrah mladé ženy nakonec spáchal sebevraždu ve vazební věznici v Českých Budějovicích.

Pachatel z místa činu odcházel pěšky. Došel až do Číčenic, kde ho po telefonickém rozhovoru vyzvedla jeho nic netušící matka. Policisté se vyjádřili také ke spekulacím o tom, že tělo mladé ženy bylo rozřezáno. "Tělo oběti bylo posmrtně zdevastováno, a to tím způsobem, že část těla byla oddělena od trupu. Je zde skutečně podobnost s vraždou Otýlie Vranské," upřesnila šokující podrobnosti vyšetřovatelka.

"Mezi pachatelem a obětí došlo ke krátkému verbálnímu konfliktu na chodbě domu v Českých Budějovicích, kde oba bydleli. Pachatel ženu fyzicky napadl a následně oběť zatáhl k sobě do bytu, kde ji rdousil a poté utopil. Jejím osobním vozem značky BMW ženu odvezl do lesa k Protivínu, kde se zbavil těla. Protože s vozidlem zapadl a nebyl schopen pokračovat, vůz proto na místě zapálil," popsala vyšetřovatelka případu Renata Miková.

