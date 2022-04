Přestože přišel o část mozku, chce se nyní vrátit zpět do svého dřívějšího života. Vše si pamatuje, ale polovinu těla má zatím téměř nepohyblivou. Postupně se učí znovu plnohodnotně mluvit a chodit.

Příspěvek na Jakubovu léčbu můžete zaslat na transparentní účet u FIO banky. Číslo účtu: 2602018522/2010

Původně přitom mohlo být vše jinak, protože na diskotéku ani jít neplánoval. Druhý den totiž měl jet na koncert rapera do Prahy. „Toho osudného druhého října se rozhodl na poslední chvíli, že půjde na párty v chrudimském Infernu,” vzpomíná Jakubův tatínek, bývalý voják Tomáš Jelínek.

“Docela jsme se kvůli tomu nepohodli, říkal jsem mu, jestli to je rozumné, když druhý den musí brzy odjíždět s jinou partou a přítelkyní. On si to nedal vymluvit a odjel,“ dodává otec, podle kterého Kuba nebyl žádný andílek, ale obyčejný kluk, který ne vždy dělal správné věci.

Stačilo tedy málo a nic by se nestalo. K incidentu, který Jakubovi změnil život, došlo před diskotékou asi ve čtyři hodiny ráno. Od stejně starého návštěvníka hudebního podniku tam Jakub dostal ránu na bradu, která ho takzvaně „vypla“. On následně upadl a nešťastně se uhodil hlavou o chodník. Pád a úder způsobily vážné poškození mozku.

Lékaři nevěřili, že přežije

„Hned jsme za ním jeli do nemocnice. Tam jsme s ním ještě mluvili. Nechali si ho tam na pozorování. V deset hodin ráno nám volali, že se jeho stav prudce zhoršil, upadl do bezvědomí a v ohrožení života ho vezli do hradecké nemocnice, kde podstoupil bezodkladnou operaci, která mu zachránila život,“ popisuje dramatické okamžiky tatínek Jakuba.

Ale ani v tuto chvíli neměli vyhráno. Následující den Kubovi diagnostikovali masivní krvácení do mozku, kvůli kterému musel podstoupit během jediného dne tři operace, při kterých mu byla odebrána polovina lebeční kosti. Lékaři nevěřili, že Jakub přežije.

„Druhý den jsme už u něj mohli být. Proběhlo pondělí, úterý, ve středu nám oznámili, že to nepřežije. Podle jejich názoru a výsledku CT, bylo Jakubovo poškození mozku na 99 procent neslučitelné se životem,“ uvádí Jelínek, kterému se ještě dnes při vzpomínce stahuje žaludek.

Jakub v nemocnici.Zdroj: Archiv rodiny

„To nás samozřejmě odrovnalo. Já ani žena jsme nebyli schopni řídit. Tak jsme seděli před nemocnicí. Poté jsme objeli rodinu, řekli jim to. Kontaktovali jsme i jeho přítelkyni, která okamžitě přijela,” podotýká.

Za Jakubem pak jezdili každý den. A on zabojoval… Po deseti dnech se mu začaly vyrovnávat obrovské tlaky v hlavě způsobené velkým otokem mozku. Podle následného vyšetření CT lékaři zjistili, že naděje na přežití je nakonec větší, než si mysleli.

Až do prosince byl Jakub stále v bezvědomí a lékaři se dle svých letitých zkušeností obávali, že už se neprobere. Kuba to ale nevzdal a týden na to se začal probouzet. Zprvu hýbal mírně jedním prstem na pravé ruce a začal pomalu otáčet hlavou, vnímat pohyb a lidi. Doktoři nakonec přehodnotili léčbu.

Komplikace se ale Jakubovi během léčby nevyhýbaly. Dostával hrozné křeče, potil se, měl teploty okolo 40 stupňů a prožíval ohromné bolesti. Souviselo to do velké míry i s tím, že se několik měsíců nehýbal, byl na umělé výživě a měl hodně ochablé svalstvo. Během léčby shodil přes 20 kilogramů.

Na začátku letošního roku mu lékaři vrátili lebeční kost a jeho stav se radikálně zlepšil. „Po pěti měsících jsme ho slyšeli mluvit. Sice jenom jedno slovo, třeba máma, táta… Dneska už mluví ve větách,“ vypráví Jelínek.

Díky tomu zjistili, že je Jakub zpátky. Sice je pomalejší, je pro něj náročnější mluvit, brzy se vyčerpá, avšak hlavu má v pořádku a dokonce i začal drobně vtipkovat jako dříve.

Po tak masivním poškození mozku hrozilo, že bude silně mentálně postižený, avšak vrátil se zpátky téměř takový, jaký byl dřív. Přišel přitom o 30 až 40 procent pravé mozkové hemisféry, ale lékaři na psychologickém vyšetření zjistili, že je jeho stav velmi dobrý.

„Pamatuje si, kdo je, odkud je, co studoval, co se stalo, rozumí anglicky. Zůstal Jakubem,“ dodává tatínek.

Výdaje na nutnou rekonstrukci

V současné době se bude mladý muž několik měsíců léčit v Rehabilitačním ústavu v Kladrubech. Poté by se mohl vrátit domů. S tím ale souvisí mnoho výdajů i nutná rekonstrukce domu v Nasavrkách, ve kterém chtějí předělat spodní patro, kde Kubovi vytvoří bezbariérový pokoj a koupelnu. Pojišťovna bude hradit jen tři až šest měsíců intenzivní rehabilitace, proto rodiče Jakuba potřebují nastřádat peníze.

Pomáhá jim v tom nadační fond REGI Base, která nabízí pomoc válečným veteránům a jejich rodinám. Společně vytvořili transparentní účet, kam mohou lidé přispívat. Veškeré informace jsou na stránkách pomocprojakuba.cz.

„Peníze budou potřeba a kdyby náhodou nějaké zbyly, tak je dám na někoho, kdo je bude potřebovat víc než my,“ konstatuje Jelínek s tím, že na útočníka podala rodina trestní oznámení a nyní bude muset uhradit pojišťovně Jakubovu léčbu ve výši několika milionů korun.

„Musím poděkovat všem doktorům, Jakub díky jejich péči nemá žádné proleženiny nebo zkrácené šlachy a může tu s námi být“ uzavírá tatínek.

Jakubova rodina neměla lehký život ani před jeho úrazem. Mají ještě dvě mladší děti a prostřední dcera Anetka se narodila s lehčí mentální retardací. Jakubova maminka má navíc nemocnou páteř, a tak pobírá invalidní důchod. Nicméně před Jakubovou nehodou začala pracovat na částečný úvazek jako prodavačka. Tuto práci však musela přerušit a nyní se dennodenně stará o Jakuba a pomáhá s jeho rehabilitací. Avšak nepovažují se za rodinu, kterou by provázela smůla, spíše jsou to bojovníci.



Jakub měl letos maturovat na automobilové škole v Holicích. Škola mu vyšla vstříc a mohl si studium odložit. Pokud vše bude postupovat dobře, mohl by za rok či dva odmaturovat. O své budoucnosti zatím nepřemýšlel, ale věděl, že na vysokou školu jít nechce. Má však velký talent na vaření, a tak si možná časem dodělá rekvalifikační kurs a stane se profesionálním kuchařem.



Skvělé gesto udělali i žáci Jakubovy bývalé základní školy. "Moc rád bych poděkoval i Kubově bývalé základní škole, kde děti spontánně uspořádali sbírku a vybrali neskutečnou částku 14 tisíc korun," říká Jakubův tatínek.