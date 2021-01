Komplex O2 universum navazuje na O2 arenu z jižní strany, má rozlohu téměř 50 tisíc metrů čtverečních ve čtyřech podlažích. Největší sál má kapacitu 4500 lidí. Halu vlastní a provozuje společnost Bestsport, která je členem skupiny PPF nejbohatšího Čecha Petra Kellnera.

Ministerstvo zdravotnictví dříve dostalo nabídku také v O2 areně nebo do Kongresového centra umístit nemocnici, jež byla nakonec postavena na výstavišti v Letňanech. Tehdejší ministr Prymula v říjnu uvedl, že většina prostoru O2 areny by byla nevyužitelná, neboť jej tvoří ochozy pro diváky.

Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila na konci října kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Umístěna byla v halách letňanského výstaviště, využita zatím nebyla. Postarat se může o 500 pacientů.

Až dojdou kapacity jinde

Podle dřívějších informací by byla využívána pro následnou péči, umístěni by v ní tak byli pacienti s covidem-19 na doléčení. Sloužit by také mohla pro pacienty, kteří se kvůli karanténě zatím nemohou vrátit domů nebo třeba do domovů důchodců.

Spuštěna by byla v okamžiku, kdy dojdou kapacity v "kamenných" nemocnicích. Na místě by byli nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které armáda v případě aktivace stáhne z jiných nemocnic. Ty by se tak musely vypořádat s poklesem počtu personálu.

Premiér Babiš s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) ve středu navštíví druhou záložní nemocnici v areálu brněnského výstaviště. Konají se tam zátěžové zkoušky na velkokapacitní očkování proti covidu-19, postarat se může o 300 pacientů ve stabilizovaném stavu.