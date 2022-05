Cadillacy, pontiacy, aerovky, pragy nebo historické mercedesy a BMW se v sobotu 14. května projely Šluknovským výběžkem. Po srazu u Mašíňáku ve Varnsdorfu se vydaly na spanilou jízdu po regionu, jejíž součástí byl desátý ročník závodů do vrchu na Šébru.

Na Šébru se konaly tradiční závody motoristických veteránů. | Foto: Zdeněk Rác

Závod do vrchu navazuje na stoletou tradici, poprvé se zde utkaly silné stroje v roce 1921. Historická auta se podívala také do České Kamenice, Krásné Lípy, Rumburka nebo do Karlova údolí.