Krňanský je kromě veřejné funkce i dobrovolným hasičem a pravidelně se účastní výjezdů jednotky zařazené do kategorie JPOII. Každý hasič v této jednotce je proškolen nejméně 40 hodinami teoretických i praktických znalostí ročně a dále je musí doplňovat. Musí mít potvrzení od lékaře, že je schopný a zdravotně způsobilý v jednotce působit, a každé dva roky toto potvrzení obnovovat. Zvlášť velké nároky jsou kladeny na nositele dýchací techniky a řidiče.

„Uvědomuje si někdo, kdo tuhle vyhlášku připravil, co ti kluci dělají ve svém volném čase? Byl se někdo z těch chytrých hlav podívat, kdo jsou a co vše oni a jejich rodiny obětují pro druhé? Jakým právem si někdo těmto obětavým jedincům dovoluje nařídit povinné očkování proti covidu-19, když například očkování proti žloutence je u nás dobrovolné, a to nám nákaza může hrozit v podstatě na každém výjezdu,“ poznamenal starosta a dodal, že se skřípáním zubů povinnost očkování ještě možná pochopí u profesionálních hasičů, policie, členů armády nebo lékařského personálu.

„Ale u dobráků to odmítám v plném rozsahu,“ zdůraznil. Po dohodě s právníkem hodlá kontaktovat nejen představitele Integrovaného záchranného systému, ale i předsedu vlády.

Ústřední krizový štáb, kterému předsedá ministr vnitra v demisi Jan Hamáček, argumentuje vysoce rizikovým stavem koronavirové epidemie. „Neplánujeme zavádět nějakou novinku, povinné očkování mají i v jiných evropských zemích. Navíc se u nás potvrdil výskyt vysoce nakažlivé varianty omikron, která může celou situaci ještě zkomplikovat,“ uvedl Hamáček.

Situace je mezi „dobráky“ skutečně vyhrocená. Podle jednoho ze scénářů by některé jednotky s neočkovanými jedinci nemohly od 1. března vyjíždět k požárům, nehodám a jiným událostem. Budou chybět lidé, kteří nemohou nebo nechtějí očkování, což se dotkne nejen samotných zásahů, ale i údržby techniky a dalších činností, které dobrovolní hasiči ve svém volném čase vykonávají.

Podobně jako Vojtěch Krňanský to cítí velitel sdružení dobrovolných hasičů v Heřmanově Městci Ondřej Dostál. „Rád se připojím, přidám poznatky a svůj podpis. Sice jsem stejně jako spousta dalších členů JSDH plně očkovaný, ale tohle nařízení mi přijde dost přes čáru. Pokud by bylo povinné očkování pro všechny, tak dejme tomu. Ale vymezovat určité skupiny je zvláštní,“ podotkl Dostál.

Vysoký počet výjezdů

Heřmanoměstecká jednotka je neustále v pohotovosti, počet výjezdů je velký. Jestliže by přišla o neočkované členy, může se stát, že nebude moci zasahovat tam, kde je to potřeba. „Nebo se budou na ty očkované klást mnohonásobně větší nároky, které nepůjdou zvládnout,“ zdůraznil Dostál.

Dvě hasičské jednotky jsou v městysu Včelákov, a to sbor dobrovolných hasičů i Česká hasičská jednota. „Nevím, kdo je očkovaný a kdo nikoliv. Myslím, že je na každém, jak to bude řešit. Já se snad k tomu ani nechci vyjadřovat,“ řekl k tématu starosta městyse Jan Pejcha. Dodal, že mnohem více ho rozčiluje rušení vánočních trhů a další vládní opatření. „Měli jsme tu tradiční čertovskou akci, přišlo pět set lidí a nesměli jsme podávat ani grog, jenom čaj. Je tohle normální? V nadnárodních obchodních domech je narváno a u nás nemůže babka prodat perníčky, které napekla. To mě skutečně štve,“ konstatoval Pejcha.