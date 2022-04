Původní model, který stával ve Lhotě u Opavy, byl sice co se modelařiny týká propracovanější, ale také o dost menší. Když se kolejiště rozebíralo a stěhovalo, zabalilo se z něj mimo jiné třeba i čtrnáct velkých krabic stromečků. To jen tak pro představu. Nový obří opavský model se teď dává co se krajiny týká dohromady. Některé části už jsou hotovy, jiné teprve „zalesnění“ čeká.

Stromy ale nejsou to jediné, na čem se pracuje nebo pracovat bude. Jakub Javorek prozradil, že v hlavě má řadu nápadů, co by na kolejišti ještě mohlo být a dosud na něm nebylo.

„Přál bych si, aby bylo opravdu detailně vymodelováno a lidi v něm našli tu pravou modelařinu s odkazem na titěrnost a pečlivost. Ale aby se na kolejišti i nasmáli. Už teď tam máme schovaná zvířátka, najít lze srnky pasoucí se na louce, jelena vykukujícího z lesa, na větvi hlídá sova, na vřesovišti se vyhřívá had. Jsou tu i různí šotouši (pozn. red. člověk, který rád fotí veřejnou dopravu, zejména železniční), kteří si fotí vlaky. Ale je toho tady zatím málo. Do budoucna bych si přál mít tady těchto „blbůstek a kravinek“ pro diváky nachystaných daleko více, aby je návštěvníci museli hledat a více je to zajímalo,“ říká s úsměvem.

Interaktivní tlačítka

Zajít chce ale ještě dál. Na kolejišti by totiž měly vymodelované postavy skutečně ožít. Na modelu budou umístěna interaktivní tlačítka, po jejichž zmáčknutí se na kolejišti něco odehraje. Tímto se nechali modeláři inspirovat v Hamburku, kde se nachází největší modelové kolejiště na světě.

„Máme nachystáno, že po stisknutí dřevorubec pokácí strom, z hromádky vykoukne krtek a naštvaný zahrádkář se ho snaží praštit lopatou. Připraveny jsou i scifi scénáře, u kterých se diváci zasmějí. Máme figurky Sněhurky a sedmi trpaslíků, kteří jdou domů z dolu a Sněhurka jim bude na plotně chystat oběd. Přichystána je havárie létajícího talíře v lese, po zmáčknutí tlačítka se talíř kolem dokola rozsvítí, od motoru půjde pára a mimozemšťané jej budou spravovat, aby mohli zase odletět. Zatím je to ještě v přípravě, musíme to doladit, aby vše fungovalo,“ přibližuje Jakub Javorek.

On sám pracuje jako strojvedoucí. Vlaky ho tedy živí i baví. Nabízí se otázka, zda už toho nemá někdy až přespříliš?

„Kupodivu ne, v práci je to někdy náročné, ale když člověk dělá, co ho baví, dívá se na zaměstnání jinak. Spíše si myslím, že musím více vypnout od těchto malých vláčků, od toho shonu. Protože toto kolejiště už je na jiné úrovni, snažili jsme se jej koncipovat dohromady i se zázemím pro návštěvníky, kavárnou, aby to pro ně bylo celkově zajímavé a rádi se sem vraceli. Takže starost o něj je větší než starosti v práci. Já tedy ještě raději, když to jde, utíkám k vodě na ryby,“ říká se smíchem.

Kolejiště začala ve Lhotě u Opavy stavět malá modelářská skupinka v roce 2011. O jedenáct let později se model rozšířil až astronomicky. „Rád sleduji staré fotky, kdy kluci začínali ve dvou, já jsem s nimi tehdy ještě nebyl. A srovnávat, v co to přerostlo. Je to taková pěkná nostalgie, jakým směrem se to vydalo, kam se vše ubírá a doufáme, že v tom budeme pokračovat, kolejiště se bude jen zlepšovat a vzkvétat,“ dodává Jakub Javorek.

Sledovat můžete železniční modeláře na www.zmlhota.cz nebo na Facebooku Železniční modeláři ve Lhotě.