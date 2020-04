Zarostlá džungle podél Dlouhé ulice se začala pomalu měnit v umetenou cestičku. Ta by měla propojit Sítenské údolí s Panskou loukou. Projekt byl v minulém roce připravován a letos došlo na jeho realizaci. Ovšem v pondělí 30. března při pročišťování vytyčeného prostoru, pracovníci vykopali starý pařez a s kořeny vytrhli i kus stropu zapomenuté staré štoly z pálených cihel. Ta je uvnitř celá zatopená vodou, která ovšem není zatuchlá.

„Podle historických map, které jsme získali od areálu bývalého pivovaru Kladno-Kročehlavy to vypadá, že pivovar získával vodu z okolních strání a stahoval ji do jakéhosi rezervoáru,“ říká kladenský radní Lukáš Hanes.

Ten zároveň potvrdil, že ve středu ráno štolu zevnitř prohlédl speleolog a zjistil, že není moc velká, zato plná vody. „Máme možnost to zasypat nebo zachovat. Volíme druhou možnost. Bohužel podle projektanta to nejde u cesty ‘přiznat‘, cihly by nevydržely, během několika let by se to komplet rozpadlo, musí být překryty zeminou,“ vysvětluje dále radní Hanes.

„Podél nové cesty vytvoříme dvě tabulky informující o tom, jak historicky pivovar získával vodu. Štolu opravíme. Ze štoly bude prosakovat voda dál, jak to bylo původně. Na ploše bývalé vlečky budou občas mokřady, přes ty povede dřevěná lávka,“ uzavřel Lukáš Hanes.