Původní domy, které odkoupila soukromá firma, jsou vyrabované, bez střech a veškerého železného materiálu. Všude nepořádek a spousta odpadu, který tam evidentně někdo systematicky přiváží.

Bydlení pro seniory

Majitelem starých domů je společnost Petřvald Invest, jejíž jednatel Martin Unzeitig Deníku potvrdil, že má v plánu vybudovat v této lokalitě komplex seniorského bydlení. Podle něj byla původní představa, vycházející ze zpracované studie, 340 bezbarierových bytových jednotek.

„Dnes už víme, že postavit takový projekt, aby byl i finančně udržitelný bez nutnosti zatahovat do něj obec, je nutné zkombinovat jak sociální tak i rezidenční bydlení. O poměru však k dnešnímu dni zatím není rozhodnuto,“ řekl Martin Unzeitig.

Potvrdil také, že domy, které koupil od společnosti Heimstaden, přijdou zbourat. „Momentálně probíhá odstraňování kovových a dřevěných částí, ale demolice zatím nezačala. Potřebujeme nechat domy odpojit od přívodu energií, a to přece jen trvá,“ řekl. To je podle něj také důvod, proč se se všechno tak protahuje.

Město se angažovat nebude

Starosta Petřvaldu Jiří Lukša dění kolem tohoto projektu pozorně sleduje a z průtahů je nešťastný. „V době covidu se nic nedělo a poslední informace byla, že do konce dubna začnou demolice, ale tři roky se tam téměř nic neděje, kromě toho, že tam rabují ty opuštěné domy a naváží se odpad,“ přiblížil situaci starosta.

S majitelem firmy prý několikrát jednal, ale nepotvrdil, že by se obec měla v tomto ryze soukromém projektu jakkoli angažovat. „Město se bude angažovat maximálně v tom, že se postará, aby se tam nedalo volně jezdit. Ale určitě nemáme v plánu tam něco stavět, ani shánět nějakého developera,“ dodal Jiří Lukša.

Kdo tuny odpadu uklidí?

Podle místních se do lokality naváží odpad poměrně pravidelně a nejčastěji pod rouškou tmy. A to přesto, že je to zakázáno, na což upozorňují tabule umístěné majitelem pozemků, společností Asental.

Její zástupci tvrdí, že vznik nepovolených skládek odpadu na pozemcích Asental Land a dalších subjektů souvisí s postupným rozebíráním vybydlených domů v lokalitě, které vlastní soukromý investor.

„Společnost Asental Land je tímto nezákonným jednáním poškozována, a proto jsme na policii podali trestní oznámení na neznámého pachatele ve věci neoprávněného ukládání odpadu a na odbor výstavby a životního prostředí města Orlové pak oznámení o nezákonně soustředěném odpadu na našich pozemcích. V rámci prevenčních povinností jsme v lokalitě, která je veřejně přístupným prostranstvím, nechali umístit několik zákazových tabulí, opakovaně také upozorňujeme na nutnost zvýšeného dohledu Městské policie nebo Policie České republiky, aby zde nedocházelo k nezákonné činnosti,“ říká mluvčí společnosti Asental Land Tomáš Neščák.