Výměna zastaralého kotle za moderní Cestou k úsporám může být výměna starého tepelného zdroje za moderní. V takovém případě lze uspořit až 20 procent peněz za topení. Týká se to kupříkladu výměny starého kotle na dřevo za nový, stejně tak zastaralých plynových kotlů za moderní kondenzační. „Až 20 procent energie lze ušetřit tím, že se zvýší jeho účinnost,“ uvedl odborník portálu TZB-info Zdeněk Lyčka.

Jak se připravit na zimní sezonu? Správně seřízený kotel ušetří stovky korun

Chytré termostaty a termostatické hlavice

Jde o vhodné řešení pro rodinné domy. Důležité však je, kde je takový termostat umístěn. Správné místo by vám měl vybrat odborník. Kupříkladu pokud bude v obytné místnosti, kde si navíc zatopíte v krbu, i „chytrý“ přístroj může usoudit, že je v domě dost teplo. Může potom topení vypnout. V domech se může využívat také řada termostatických hlavic. U těch moderních lze z jednoho ovládání řídit až osm hlavic, a to v různých režimech. Výhodou chytrých termostatů je možnost nastavit v každé místnosti jinou požadovanou teplotu: například vyšší v obývacím pokoji a nižší v ložnici. Zbytečně se tak netopí tam, kde není potřeba. „Termostatické hlavice mohou podle serveru Šetřím.cz tímto způsobem v plynem vytápěném domě uspořit až 1000 kWh ročně,“ vysvětluje výhody odborník ČEZ Prodej Zdeněk Remr.

Jak se chytré vytápění ovládá

Škála způsobů ovládání je široká – přes počítač, tablet či aplikacemi v chytrém telefonu. Některé z nich lze dokonce ovládat hlasovými pokyny. „Chytrý termostat může být propojený s mobilními telefony všech členů domácnosti. Ve chvíli, kdy poslední člověk odejde z domova a jeho mobilní telefon se odpojí od wi-fi, termostat vezme tuto skutečnost v potaz a začne snižovat teplotu, tak aby se prázdný dům zbytečně nepřetápěl,“ tvrdí Remr. Dálkové programování vytápění se využívá především u rekreačních objektů. „Když víte, že na chalupu chcete přijet za čtyři hodiny, tak si ji můžete temperovat podle svých požadavků,“ řekla odbornice na moderní způsoby vytápění portálu TZB-info Renata Straková.

S radiátory, nebo bez nich?

Jen při správném umístění radiátoru v místnosti bývají plně využity jeho schopnosti vytápět. Chybou kupříkladu bývá, zakrývat jej nábytkem či závěsy. A nešlo by to tedy úplně bez něj? Nejmodernější trendy ukazují, že skutečně potřeba být nemusí. A to nejen díky podlahovému vytápění. Novinkou jsou totiž stropní systémy, kdy se domy vytápějí sálavým teplem.

Úspory v kuchyni přehledně: Myčka ušetří až tři tisíce, v konvici uberte vodu

Vytápění sálavým teplem

Zdroje tepla jsou při takovémto vytápění umístěny přímo ve stropě nebo ve stěnách. „Nepotřebujete topná tělesa, nevíří se vzduch a pocitová teplota je příjemná,“ přiblížila Straková. Protože se již nemusí zahřívat topná tělesa, celý systém je úsporný, protože si vystačí s nižší teplotou. To se pochopitelně odráží i na nižší spotřebě. Další výhodou je, že tento systém naopak v létě dokáže místnost ochladit. Změna teploty přitom bývá mnohem rychlejší než u klasického topení.

„Chytré“ je i tepelné čerpadlo

V poslední době si stále více domácností pořizuje jako nový zdroj vytápění tepelné čerpadlo. To totiž dokáže ušetřit až 70 procent nákladů na vytápění díky tomu, že pouze z jedné třetiny používá pro svůj provoz elektřinu a ze zbývajících dvou třetin pak obyčejný vzduch. „Při výběru je vhodné se zaměřit především na výkon čerpadla a v ideálním případě znát tepelné ztráty svého domu. Ty jsou uvedené v projektové dokumentaci,“ říká Remr.

Šetříme za energieZdroj: DeníkČástečná modernizace nestačí

Zároveň je dobré si spolu s výměnou zdroje nechat zrevidovat otopnou soustavu. Pokud lidé jen vymění kupříkladu starší kotel za tepelné čerpadlo, ale rozvody nechají tak, jak byly dřív, nemohou ohledně úspor čekat žádné zázraky. „Otopná soustava na to není připravená, obzvlášť když tam mají ještě staré uzavírací kohouty,“ uvedla Straková. „Nástroje máme, ale musí se s nimi správně pracovat,“ prohlásila. Jak na to, lidem nejlépe prozradí konzultace s profesionály.

Základem přesto zůstává zateplení

Samotná modernizace způsobu vytápění i celé otopné soustavy přesto k zásadním úsporám energie, a tedy i peněz, na jejich získání nestačí. Zatímco využitím chytrých technologií se dá ušetřit třeba pětina nákladů, cestou ke skutečným úsporám je zateplení. „Pokud se takový dům zateplí, dá se spotřeba energie snížit třeba o 60 procent,“ konstatoval Lyčka. „Kvalitně zateplená fasáda pomůže snížit roční spotřebu až o 7 MWh, což rozhodně není málo, a navíc se bydlení stane komfortnějším ve všech ročních obdobích,“ dodal Remr.