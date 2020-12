V derby s Hattrickem vedli po dvou třetinách 2:1 a šli si za druhou letošní výhrou. Kolaps v závěrečné periodě, ve které inkasovali čtyři branky, je ale připravil o vedení i lepší výsledek. Svěřenci trenéra Kvapila v 10. kole prohráli 3:5 a v neúplné tabulce zůstávají předposlední.

„Síly nám nedošly, všechno je to o hlavách hráčů,“ je přesvědčený otrokovický kouč Michal Kvapil. „Vedli jsme 3:1. Měli další velkou šanci na gól, ale nastřelili břevno. Po obdržené brance jsme spadli hlavami dolů. Podle mě máme strach, bojíme se porážek, které nás srážejíc ještě níž,“ přidává.

Rodinný souboj bratří Nagyů tak patřil hostujícímu Martinu. Brněnský útočník sice stejně jako starší sourozenec v obraně Otrokovic Michal neskóroval ani nebodoval, přesto se svými spoluhráči slavil ve známém prostředí cenný triumf.

Přitom to dlouho vypadalo, že se bude radovat legenda Panterů. Domácí se totiž v 7. minutě ujali vedení. Rychlou akci zakončil Červenka. Pak domácí promarnili jedinou početní výhodu v zápase, a na konci úvodní části inkasovali. Na 1:1 srovnal Fuchs.

Panteři si vzali vedení zpět ve 33. minutě, kdy se po Jurčíkově asistenci prosadil Hrtús.

V úvodu třetí třetiny se navíc proti bývalému klubu trefil Hronek a bylo to 3:1.

Otrokovice vzápětí nastřelily břevno, ale místo vedení o tři branky z protiútoku inkasovaly a bylo to jenom o gól. Důležitou kontaktní branku zaznamenal Vlach. „Byl to zlomový moment,“ míní domácí obránce Martin Szweda.

S ním souhlasí také brněnský útočník Luděk Ondráček. „Kdyby nám soupeř odskočil, tak už by to pro nás bylo velice složité otáčet. Dostali jsme se ale na distanc, což nás nakoplo a my zápas otočili. Tři body ale bereme zaslouženě,“ je přesvědčený. „Od druhé třetiny jsme byli lepší na balonku, akorát jsme tam udělali dvě chyby, ze kterých nás Otrokovice potrestaly a dostaly se do vedení,“ přidává.

Ve 46. minutě však právě Ondráček zakončil parádní kombinaci hostů, famózní obrat následně završil Hemerka.

Panteři to v závěru zkusili bez brankáře, dlouhá power-play ale vyrovnání nepřinesla. Naopak do prázdné klece poslal míček Vlach a za stavu 3:5 bylo hotovo. „První třetina byla oboustranně velmi ospalá, my jsme se velmi těžko dostávali do tempa. Soupeř po dvou našich chybách odskočil na 3:1. My jsme ale snížili a od té chvíle už na hřišti bylo pouze jedno družstvo. Soupeře jsme tlačili a i když odolával, dokázali jsme výsledek přetočit na svoji stranu. Vyhráli jsme po zásluze. Byli jsme lepší, aktivnější,“ dodal brněnský kouč Marek Fiala.

Odčinit další nezdar se Panteři pokusí hned v neděli, kdy v Praze vyzvou domácí Chodov.

Florbalová Livesport Superliga, 10. kolo -

HU-FA Panthers Otrokovice – FBŠ Hummel Hattrick Brno 3:5 (1:1, 1:0, 1:4)

Branky a nahrávky: 7. Červenka (Hronek), 33. Hrtús (Jurčík), 42. Hronek (Kvapil) – 18. Fuchs (Sládeček), 43. Vlach (Hemerka), 46. Ondráček (Brom), 50. Hemerka (Kostka), 60. Vlach (Sládeček). Rozhodčí: Sýkora, Tkáč. Vyloučení: 0:1. Bez využití. Bez diváků. Střely na branku: 23:20.

Otrokovice: Majrich – Szweda, Michal Nagy, Medek, Kvapil – Vykopal, Šťourač, Pšenčík – Petřík, Nehila, Jurčík – Hrtús, Hronek, Hrabal – Červenka, Javořík, Hájek.

Brno: Kuhn – Brom, Horák, Kostka, Sládeček, Zach – Coufal, Fuchs, Halama – Hemerka, Ši. Hronek, Juhaňák – Kůra, Martin Nagy, Ondráček – Procházka II, Slezák, Vlach.