V koncovce se soužili, zahazovali šance a po inkasované brance v závěru utkání z toho bylo drama, přesto florbalisté Otrokovic zvládli další utkání v první lize a upevnili si vedoucí pozici.

Florbalisté Otrokovic zdolali Chomutov 2:1 | Video: Mojmír Zapletal

Panteři v 9. kole zdolali v historicky prvním vzájemném zápase Chomutov 2:1, uhájili domácí neporazitelnost a připsali si sedmou výhru v řadě.

„Výsledek naznačuje vyrovnané utkání, zápas byl ale docela jednoznačný. Klidnější závěr nás stálo neproměňování vyložených šancí, kterých jsme měli na několik utkání," uvedl trenér Panterů Lukáš Petřík.

Chomutov, který se v minulé sezoně zachraňoval v play-down s Troopers Brno, které porazil 3:2 na zápasy, poctivě bránil, na body ale na Moravě nedosáhl.

„Pro nás to bylo náročné utkání. Domácí na nás byli dobře připravení, silní na míčku. My jsme naopak nebyli nachystaní na tempo. Kluky ale musím pochválit, dvě třetiny odbojovali. Dělali, co bylo v jejich silách, aby drželi s domácími krok. Měli jsme spousta zblokovaných střel, spoustu toho pochytal gólman. Výsledek je pro nás přijatelný. Na konci jsme měli možnost zkusit zabojovat o body, soupeř ale vyhrál zaslouženě," uznal chomutovský kouč Martin Bocian.

V nedělním duelu padly pouze tři branky. „Nebylo to defenzivní hrou, ale spíše oběma brankáři, kteří byli výborní a pochytali spoustu šancí soupeře. My jsme zvolili hru na brejky, protiútoky. Chtěli jsme být nebezpeční, ale soupeř měl víc šancí," uvedl Bocian.

Panteři dvakrát udeřili v 17. minutě. Skóre otevřel Martin Ležatka, vzápětí udeřil František Vykopal. Další vyložené šance ale neproměnili, a tak bylo utkání stále otevřené. „Naše produktivita byla nízká," uznal domácí útočník Jan Hrtús.

Severočeši dlouho odolávali, v závěru ale výsledek zkorigovali a po trefě Martina utkání nečekaně zamotali. Panteři už ale vedení nepustili a slavili další tři body.

„Do zápasu jsme nastoupili v dobrém tempu, hráli ve vysokém nasazení. Vytvořili jsme si spoustu šancí, ale nedokázali jsme je proměnit, pro to jsme dali jenom dva góly. V závěru utkání jsme hráli zbytečně zbrkle," uvedl Hrtús. Další zápas sehrají Panteři v neděli v Brně proti Gullivers.

„Musíme se po celou dobu zápasu snažit držet herního plánu, tlačit se do zakončení a proměnovat šance," říká Hrtús. Otrokovičtí ještě předtím vyzvou v Českém poháru Znojmo.

Na Štěrkovišti se hraje ve čtvrtek od devatenácti hodin. „Dozvěděl jsem se o tom z plakátu, který jsem viděl v hale. Zatím jsem neměl čas o tom přemýšlet. Na utkání se ale těšíme. Snad se na to dobře připravíme a utkání zvládneme," dodal Petřík.