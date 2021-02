Panteři prohráli jedenáctkrát za sebou, v sobotu i v neděli padli shodně 3:8. „Spokojený jsem pouze s výkonem do 42. minuty, gól na 5:2 nás zlomil. Pak už jsme přestali věřit, že můžeme utkání zvládnout,“ uvedl kouč Panterů Karel Ťopek.

Jeho tým přitom dvě třetiny hrál s Bohemkou rovnocennou partii. „Ustáli jsme i oslabení a věřili, že se můžeme vrátit zpátky do zápasu. Bohužel naše produktivita je aktuálně špatná, neproměněné šance nás srážejí,“ mrzí Ťopka.

Podle něj ale Panterům, kteří v týdnu odehráli tři těžké duely, síly nechyběly. „Možná, že jo, ale kluci to odmakali. Nemyslím, že by to byl rozhodující faktor,“ uvedl domácí trenér.

Zatímco Ťopek bral další dílčí neúspěchy s nadhledem, trenér Bohemians Michal Jedlička emoce neukočíroval a po vyloučení Formana v 58. minutě byl za nesportovní chování vykázán na tribunu.

„Bylo tam trošičku sporné vyloučení. Mysleli jsme, že na trestnou půjdou oba, ale šel jenom Filip. Nakonec jsme oslabení pět na tři ubránili a zvládli jsme to,“ oddechl si hostující trenér Martin Forman.

Nedělní zápas se mu nijak zvlášť nelíbil. „Celkově to nebylo nijak atraktivní utkání, nebylo tam moc zajímavých momentů. My jsme hlavně rádi, že jsme to zvládli a domů vezeme tři body,“ prohlásil Forman.

Moravané přitom začali dobře a po dalekonosné ráně Koláčného šli hned v úvodu utkání do nečekaného vedení.

Pražané ale výsledek otočili. Vyrovnání zařídil svým pětadvacátým gólem v sezoně Pěnička, který se pak asistencí podílel na brance Vojtíška.

Otrokovice sice v prostřední části dokázaly skóre srovnat, když se ve 29. minutě prosadil Hrabal, Bohemians ale ještě ve druhé třetině houževnatému soupeři odskočili. Nejprve skóroval Krebner, hned po něm dostal míček za Majricha hostující Tomčo.

Závěrečná část jednoznačně patřila Pražanům. Ti po dvou přesných zásazích Šárky vedli už 7:2.

„Dvě třetiny jsme byli vyrovnaným soupeřem, dokonce jsme dali gól na 2:2. Pak už jsme si nepohlídali krosy, ve třetí třetině už byla Bohemka jednoznačně lepší,“ uznal otrokovický útočník Martin Szweda.

Panterům za nepříznivého stavu příliš nepomohl ani oddechový čas. Útočník Zapletal sice ve 48. minutě snížil, triumf hostů ale završil Tomčo. „Vyhráli jsme s přehledem, devadesát procent času jsme hráli na balonu. V útoku jsme hráli dobře, i do obrany jsme se vraceli,“ uvedl hostující brankář Jakub Zavřel.

Florbalová Superliga pokračuje zase za týden. Pantery čeká další výlet do Prahy, v sobotu se totiž představí na palubovce pátého Chodova. „Spokojení se současnou situací nejsme. Pořád se to ale nějakým způsobem posouvá. Myslím, že děláme správné kroky,“ dodává Szweda.

Florbalová Livesport Superliga, 23. kolo -

HU-FA Panthers Otrokovice - FbŠ Bohemians 3:8 (1:1, 1:3, 1:4)

Branky a nahrávky: 3. Koláčný (Šmajda), 29. Hrabal (Michal Nagy), 48. Zapletal (Lapinš) – 10. Pěnička (Vojtíšek), 24. Vojtíšek (Pěnička), 31. Krebner, 33. Tomčo (Pěnička), 43. Šárka (Krebner), 46. Šárka (Zezulka), 52. Šebek (Krebner), 53. Tomčo (Pěnička). Rozhodčí: K. Sojka, T. Sojka. Vyloučení: 1:2 + Michal Jedlička (Bohemians) OS. Bez využití. Bez diváků. Střely na branku: 15:22.

Otrokovice: Majrich (Vorálek) – Szweda, Michal Nagy – Červenka, Sovják, Šmajda – Zapletal, Gál, Koláčný – Hrtús, Hájek, Javořík – Lapinš, Šťourač, Vykopal – Pšenčík, Petřík, Nehila – Hrabal.

Bohemians: Zavřel (Michajlovič) – Zezulka, Dobisík, Kuncman – Šebek, M. Forman, Krebner – Vojtíšek, Tomčo, Buršík – Malič, Pěnička, F. Forman – Kawulok, Punčochář, Růžek – Šárka, Krbec.

Další výsledky 23. kola: Liberec – Mladá Boleslav 5:9, Střešovice – Česká Lípa 8:2, Sparta Praha -Vítkovice 4:7, Chodov – Hattrick Brno 10:7.