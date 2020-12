Náladu si otrokovičtí florbalisté náramně zvedli v neděli v Ostravě, kde sice ještě v 57. minutě prohrávali 4:6, ale díky třem brankám v závěru výsledek otočili a po famózním obratu slaví první výhru letošní sezony i posun z posledního místa na předposlední příčku. Letošní premiérový triumf hostům vystřelil osm sekund před koncem útočník Ladislav Gál.

„Zápas rozhodlo naše srdce. Jeli jsme si do Ostravy pro body. Něco se nám konečně přepnulo v hlavách. Kluci si uvědomili, že nechtějí pořád jenom prohrávat, ale že mohou i vyhrát. V závěru se z toho nepodělali, dali do toho všechno a vyšlo to,“ radoval se otrokovický trenér Michal Kvapil.

Jeho tým o víkendu zažil dva neuvěřitelné obraty. Každý byl ale úplně jiný.

Zatímco po promarněném duelu s Libercem opouštěli Panteři palubovku se svěšenými hlavami, o den později v Ostravě urvali důležitou výhru. A to i přesto, že chvíli před koncem prohrávali o dvě branky.

Když domácí Malajka v 55. minutě svým druhým gólem v zápase zvyšoval na 6:4, zdálo se být hotovo. Jenže nebylo. Hostující trenér Kvapil si vyžádal oddechový čas. Svěřence při krátké poradě zklidnil, nakopl k neuvěřitelnému finiši.

Panteři v power-play skóre srovnali, když brankáře Bindera dvakrát zaskočil Slovák Nehila. Otrokovicím ovšem remíza nestačila. Dál se držely na balonku a osm sekund před koncem základní hrací doby zasadily rivalovi klíčový úder. V čase 59:58 udeřil Gál a srazil soupeře na kolena. „Na konci jsme hráli už vabank. Neměli jsme co ztratit. Byla to spíše náhoda, ale vyšlo to. Důležitou roli v tom sehrála srdce. Chtěli jsme v Ostravě vyhrát, což se nám podařilo,“ těší hostjícího útočníka Petera Nehilu.

Zatímco Kittel, Pešat nebo Zimmer nechápali, jejich bývalí spoluhráči se objímali a slavili konec dlouhé série bez výhry. Panteři nyní mají před sebou domácí víkendový dvojzápas se Spartou Praha a Black Angels.

Florbalová Superliga, 9. kolo -

FBC ČPP Ostrava - HU-FA Panthers Otrokovice 6:7 (2:2, 2:1, 2:4)

Branky a nahrávky: 15. Dohnal (Jakubec), 17. Jakubec (Dohnal), 24. Kittel (Pešat), 27. Kittel (Herblich), 54. Malajka (Sládek), 55. Malajka (Malina) – 4. Červenka (Pšenčík), 18. Kvapil (Vykopal), 40. Gál (Szweda), 42. Grlický, 58. Nehila (Hronek), 60. Nehila (Hronek), 60. Gál (Szweda). Rozhodčí: Kačer, Vašíček. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Bez diváků. Střely na branku: 25:23.

Ostrava: Binder (Klinka) – Lipový, Zimmer, Burýšek, Malajka, Soukup, Herblich – Klimscha, Vítovec, Šubert – Kaloč, Eichner, Jakubec – Sládek, Pešat, Hurta – Kittel, Dohnal, Malina.

Otrokovice: Majrich (Kubíček) – Medek, Szweda, Kvapil – Červenka, Grlický, Jurčík – Hrabal, Gál, Hrtús – Šťourač, Hronek, Pšenčík – Vykopal, Petřík, Nehila.

Další výsledky: Hattrick Brno – Střešovice 3:4 po prodloužení, Česká Lípa – Královské Vinohrady 11:5, Vítkovice – Bohemians 8:7, Chodov – Sparta Praha 6:4, Black Angels – Mladá Boleslav 8:9.