„Až v posledních zápasech se cítím zase jako před zraněním, ale celkově se svými výkony spokojený nejsem. Vždy to může byt lepší,“ ví dobře Koláčný.

Doufá, že rekonvalescence půjde podle plánu a na play-down bude skvěle připravený. Formu ale v únoru nabral slušnou.

Dvacetiletý Panter skóroval ve čtyřech posledních zápasech, osobní statistiky si vylepšil i v obou víkendových duelech. Trefil se do sítě Sparty i Bohemians, moc velkou radost z gólů však neměl. „Popravdě bych radši seděl na střídačce, kdyby se vyhrávalo. Góly samozřejmě potěší, ale body do tabulky nám to bohužel nepřineslo,“ smutní mladý útočník.

Moravané oba zápasy projeli, pražským soupeřům shodně podlehli 3:8 a v tabulce se dál krčí na posledním místě.

„V obou zápasech bylo získání bodů hodně daleko, nicméně zápas se Spartou se nám povedl určitě více, ale velkým množstvím individuálních chyb jsme se o možnost zisku alespoň bodu připravili sami,“ ví dobře.

Otrokovičtí florbalisté tak na další výhru čekají více než dva měsíce. Naposledy uspěli na konci listopadu v Ostravě. V dalších jedenácti utkáních brali jenom dva body, zbytek prohráli v normální hrací době. „Hrozně moc nás to štve,“ říká Koláčný.

Do konce základní části Superligy zbývají tři kola

Rapidní zlepšení zatím nepřinesla ani změna hlavního kouče. Michala Kvapila nahradil šéf klubu Karel Ťopek, ani legenda Panterů ale dlouhé období bez výhry neutnula.

„S novým trenérem řešíme věci více do detailu tak, aby nás v play-down nic nepřekvapilo a byli výborně připraveni po systémové stránce. Jinak tréninky jsou skoro stejné, samozřejmě každý trenér má svá oblíbená cvičení,“ uvedl Koláčný.

Do konce základní části Superligy zbývají tři kola. Panteři i při těžkém losu věří, že jedenáctizápasovou šňůru porážek přetrhnou a konečně se dočkají nějakých bodů.

„Jak jsem již několikrát zmiňoval, náš cíl je být úspěšnými v boji o udržení. Rozhodně by ale bylo super ještě nějaké body získat a nabrat sebevědomí. Uděláme pro to vše,“ slibuje.

Myšlenky otrokovických hráčů už ale dávno směřují k play-down. V bojích o udržení se začíná s čistým štítem, dosavadní nezdary a ztráty už budou zapomenuty.

„Chceme být na tyto extrémně důležité zápasy připravení. Soustředíme se hlavně na naši hru, kterou pilujeme do nejmenších detailů,“ tvrdí.

Moravané se ve složité situaci mohou uklidňovat tím, že první liga kvůli pandemii koronaviru vůbec nezačne, takže v případné baráži o Superligu by neměli proti komu nastoupit.

Na to ale v Ťopkově družině nikdo nehledí. „Stále nevíme, v jaké jsme situaci, takže zatím počítáme s tím, že se normálně sestupuje,“ říká. „Jsme ale připravení se za záchranu Superligy pro Zlínský kraj porvat,“ dodává bojovně.