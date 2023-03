Otrokovičtí florbalisté zvládli důležitý šestý domácí duel s Pardubicemi, Východočechy v play-down Livesport Superligy přetlačili 6:5 a vynutili si rozhodující sedmý duel. Na výhře Panterů se dvěma brankami podíleli útočníci Marek Zapletal a Martin Ležatka.

Otrokovičtí florbalisté (modré dresy) bojují s Pardubicemi o udržení v Livesport Superlize. | Foto: Tomáš Brčko SportFoto

„Výsledek bych nepřeceňoval. Věděli jsme, že musíme hrát aktivně. Být pořád nebezpeční, nepříjemní, soupeře tlačit. Pro ten bod jsme si šli, ale musíme tlumit emoce. Máme jenom jednu výhru a v sobotu hrajeme o všechno,“ ví dobře otrokovický trenér Karel Ševčík.

Svěřence po vydřeném triumfu oprávněně chválil. „Nechali jsme tam všechno a semkli jsme se,“ těší Ševčíka.

Jeho tým se díky Marku Zapletalovi v úvodní části dostal do dvoubrankového trháku. Pardubice se dlouho trápily, snížení přinesla až trefa Šmída v početní výhodě na konci první třetiny.

Panteři ale dál hráli skvěle a soupeři odskočili až na 6:1. Pardubice už stačily zápas pouze zdramatizovat, v závěru snížily na 6:5, ale na vyrovnání už nedosáhly.

„Bylo těžké hrát deset minut pět proti šesti. Soupeři, na kterého jsme se připravovali, to docela lepilo, z nějakého důvodu byl pořád na balonu,“ posteskl si Ševčík.

„Do zápasu jsme od první minuty šli s jasným cílem a energií. Bylo vidět, že chceme vyhrát, ale stejně jako v jiných zápasech nás zradila třetí třetina. Pardubice začaly hrát power-play a my jsme se s tím neuměli vypořádat,“ přidal útočník Martin Ležatka.

Hostům ale ani povedený závěr nestačil. „Zápas byl stejný jako v neděli. První půlka byla od nás katastrofická. Pozitivní je, že jsme se do zápasu vrátili. Čtvrtou výhru urveme u nás,“ věří pardubický brankář Matěj Denemark.

Panteři vykročili za záchranou Superligy. První zápas urvali v nájezdech

Hostující kouč Ladislav Štancl s výkone mužstva spokojený rozhodně nebyl. „Každý zápas nejde otáčet jako v neděli, kdy jsme tomu šli víc naproti. Bohužel se nám to nepovedlo tak, jak jsme chtěli. Na druhé straně jsem rád, že jsme to nezabalili a až do konce bojovali,“ těší pardubického kouče Ladislava Štancla.

Série se za nerozhodného stavu 3:3 přesouvá na východ Čech, kde je na programu klíčová sedmá bitva.

„Jsme nažhavení a v hlavách připravení porvat se o klíčový sedmý zápas,“ říká Ševčík.

„Doufám, že v sobotu bude plná hala a že zápas bude stát za to s dobrým koncem pro nás,“ přeje si Štancl. „Potřebujeme nabrat zbytky sil, zregenerovat a zápas odehrát na maximum,“ ví Štancl.

Play-down Livesport Superligy florbalu, 6.zápas -

PSG PANTHERS OTROKOVICE – SOKOLI PARDUBICE 6:5 (2:1, 4:1, 0:3).

Branky a nahrávky: 6. Zapletal (L. Kubíček), 13. Zapletal (Grich), 23. Minich (Šefčík), 26. M. Ležatka (D. Ležatka), 28. Nehila (Červenka), 29. M. Ležatka (D. Ležatka) – 18. Šmíd (Prix), 35. Zozulák (Šmíd), 53. Zozulák (Šmíd), 58. Prix (Zozulák), 59. Kučera (Teichman). Rozhodčí: P. Števček, R. Števček. Vyloučení: 2:0. Využití: 0:1. Diváci: 296. Střely na branku: 21:12.

Otrokovice: Kohút (Pujin) – Halama, D. Ležatka, L. Kubíček, F. Horák, Jurčík, Kopecký – Zapletal, Grich, Hrabal, Grlický, Sovják, Červenka, Vykopal, Nehila, Kelemen, Minich, M. Ležatka, Šefčík. Trenér: Karel Ševčík.

Pardubice: Denemark (Haleš) – Prix, Ďopan, Šimák, Nezval, Slabý, Kohoutek – Pakosta, Zozulák, Šmíd, Burian, Teichman, Savický, Bína, Žáček, Kučera, Křinka, Klein, Machatý. Trenér: Ladislav Štancl

