Než se ale odbornému vyšetření metodou RT-PCR podrobil, probral to doma s těhotnou manželkou Klárou. „My situaci máme o trošku těžší než ostatní kluci, protože čekáme přírůstek do rodiny,“ přiznává dlouholetá opora a ikona klubu.

Jako správný lídr do toho ale nakonec šel.

„Domluvili jsme se, že to budeme řešit před každým dvojutkáním,“ přiznává. „Nyní jsme byli všichni negativní, takže jsme do toho šli. Situace se ale do příštího víkendu může změnit. Já ale doufám, že to bude všechno v pořádku a že nadcházející dvojzápase se Spartou a Black Angels normálně odehraji,“ přeje si.

Naopak do Prahy k poslednímu letošnímu venkovnímu utkání se nechystá. „Už teď vím, že proti Chodovu hrát nebudu,“ přiznává.

Michal Nagy má totiž kromě práce a florbalu mnohem příjemnější starosti. S manželkou Klárkou čekají prvního potomka. Lékaři stanovili termín narození dcerky na prvního ledna. „Už se na ni oba moc těšíme,“ říká.

Letošní Vánoce tak u zkušeného obránce budou nejen kvůli pandemii koronaviru jiné než předcházející prosincové svátky. „Letos budeme v pohotovostním režimu,“ ví dobře.

Pikantní je, že stejně na tom je bratr Martin Nagy. Další otrokovický odchovanec, jenž momentálně hájí barvy brněnského Hattricku, čeká potomka už tento týden. „Ten na rozdíl ode mě už nehraje, ale čeká,“ směje se starší sourozenec.

Pořád se ještě hledáme

Zatímco sedmadvacetiletý útočník hůl nechává ve skříni, Michal Nagy se vrátil na palubovku a pomáhá Panterům odrazit se ze dna superligové tabulky. Návrat po dlouhé pauze ale nebyl vůbec jednoduchý.

„Hlavně v mém věku, když člověk delší dobu stojí, je to těžké. Na druhé straně je to pro všechny stejné,“ ví dobře.

Podle zkušeného otrokovického zadáka ale dlouhá pauza neměla na výkony mužstva zase až takový vlil. Moravané totiž nehráli bůhvíjak dobře ani před přerušením letošního divného ročníku.

„My se tuto sezonu pořád nějak hledáme,“ uvědomuje si. „Věřím však, že jak to zlomíte, tak to konečně půjde a začneme vyhrávat,“ doufal v sobotu večer.

Porazili jsme se sami

Panteři úvodní čtyři duely prohráli, první bod urvali až v sobotu doma proti Liberci. Porážka v prodloužení ale nikoho netěšila. Otrokovičtí po dvaceti minutách vedli už 4:0, ale o nadějný náskok přišli a nakonec padli. „Porazili jsme se sami,“ hlesl nejproduktivnější bek posledního týmu.

Víc než zklamaný byl ale naštvaný. Nelíbil se mu nejen výkon, ale hlavně přístup. Panteři od druhé třetiny přestali hrát a nechali soupeře lacině skórovat.

„Asi jsme se zalekli vedení 4:0. Možná jsme si mysleli, že už to půjde samo. Začali jsme se ale zbavovat balonků, přestáli hrát na míčku,“ uvedl.

Panteři se ale ze sobotní porážky poučili, o den později neuvěřitelně povstali v Ostravě, kde sice ještě v 57. minutě prohrávali 4:6, ale díky třem slepeným brankám v závěru slavili famózní triumf i cennou výhru 7:6. Nagy u toho nebyl, spoluhráčům fandil jenom na dálku.