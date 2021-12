Domácí mužstvo v utkání od začátku dominovalo. Celek z krajského města vedl po první třetině 10:0, ve druhé části vstřelil dalších 7 branek a v posledním dějství do hostující sítě přidal ještě 15 gólů.

,,Poslední letošní ligové utkání jsme si chtěli užít a nastřílet v něm co nejvíce branek,“ plánoval Michal Baroň se svým kolektivem ofenzivní florbalové představení.

Zlínu se obojí podařilo.

,,Výhra nad předposledním mužstvem tabulky byla povinností. Ovšem, že se zrodí historické klubové vítězství, tak to jsme nečekali,“ přiznal Baroň.

Jeho tým duel s jedenáctým celkem soutěže nepodcenil. Lvi měli sice trvalou převahu, ovšem nezapomínali ani na obranu.

,,Partii nad celkem z Frýdeckomístecka jsme sice vyhráli velkým rozdílem, hosté ale zaslouží pochvalu, že zápas nezabalili a hráli až do konce. Domaslavicím nechyběla bojovnost, ani snaha nepříznivý stav alespoň kosmeticky upravit. Nám se však zápas mimořádně vydařil. Na co jsme sáhli, to nám v něm vycházelo. Soupeř nenašel zbraň na naše kombinace, dařilo se nám rychle napadat rozehrávku hostů, byli jsme silní na míčku a přesní v koncovce,“ doplnil Michal Baroň. Tomu se v zápase podařilo vstřelit 6 branek a na dalších 5 gólů přihrát.

Trojici nejproduktivnějších hráčů v utkání pak doplnili útočníci Jakub Haša (8+1) a Pavel Malošík (3+5). Nejen oni budou na duel s Domaslavicemi určitě ještě dlouho vzpomínat.

V tabulce jsou zlínští Lvi v období vánočních svátků na šestém místě.

K dalšímu utkání nastoupí v sobotu 8. ledna od 18 hodin v Šumperku.

ZLÍN LIONS – DOMASLAVICE 32:6 (10:0, 7:3, 15:3)

Branky Zlína: Haša 8, Baroň 6, Malošík 3, Svoboda 3, Žáček 3, Kundrata 2, Kořének 2, Koňařík 2, Kresa 2, Bajko.

Zlín Lions: Bartík (Vičánek) – Bajko, Kresa, Malošík, Chalabala, Kořének, Koňařík, Haša, Baroň, Horník, Svoboda, Kundrata, Žáček.