Předminulý víkend se uzavřela letošní florbalová sezona. Poslední duely ještě stihli odehrát muži v Regionální lize a ve Zlínské lize. Domácím turnajem se loučily i druholigové ženy Hluku.

REGIONÁLNÍ LIGA MUŽŮ

V OKRESNÍM DERBY VSTŘELIL POČENICKÝ VOJTĚCH HYÁNEK ČTYŘI BRANKY

Region – Hanácké derby v Regionální florbalové lize mužů ovládly Počenice. Kozlové v něm 7. března zdolali Holešov 7:4.

Utkání řízené ženskou rozhodcovskou dvojicí Janou Liškovou a Monikou Zamazalovou začal lépe Holešov, který si v 5. minutě po brankách Valenty a Krejčího vypracoval dvoubrankový náskok. V šestadvacáté minutě Počenice ale otočily stav na 5:2. Holešovský tým pak korigoval skóre na 3:5 a 4:6. Definitivní pojistku na výhru Kozlů ovšem zařídil necelé tři minuty před koncem zápasu po individuální akci Dofek.

,,Předpokládali jsme, že druhý duel v této sezoně proti Holešovu bude hodně fyzicky náročný. Soupeř byl od prvních minut aktivnější a brzy se ujal vedení. Také ve zbytku první třetiny by holešovský celek víc na balónku a příliš nás nepouštěl do šancí. Nicméně my jsme z minima příležitostí vytěžili tři góly. Od druhé části už jsme ale určovali tempo hry a derby jsme dovedli k cenné výhře,“ potěšil skalp okresního rivala počenického obránce Radka Olšinu.

,,V derby jsme chtěli využít dobrého rozpoložení, ve kterém se po povedených výsledcích v posledních zápasech nacházíme. Na začátku střetnutí jsme také byli lepším týmem. Počenice se však s přibývajícími minutami díky našim chybám dostávaly do hry. Branka na 2:3 tři sekundy před koncem první třetiny nás navíc zlomila. Ve zbytku zápasu už jsme nedokázali ubránit rychlé protiútoky soupeře, které začínaly rychlou rozehrávkou počenického gólmana Vlka,“ mrzela porážka holešovského obránce Jana Vysloužila.

Holešov si alespoň trochu spravil náladu vítězstvím nad rezervou Zlína Lions 5:3. ,,Věděli jsme, že nás Lvi nepodcení. A protože se nám v utkání dlouho dařilo v obranné fázi i útočné akce, tak jsme si po dvou třetinách vypracovali vedení 4:1. Zlín pak v jednatřicáté minutě Baroněm upravil skóre na 4:2. Ve zbytku zápasu jsme si však zisk důležitých tří bodů pohlídali,“ radoval se Jan Vysloužil.

Holešov se navíc díky výhře nad celkem z krajského města definitivně odpoutal od sestupových pozic.

Ve druhém střetnutí se naopak nedařilo Počenicím. Ty podlehly téměř neporazitelnému lídrovi soutěže Blansku 8:10. ,,Blansko do zápasu nastoupilo se třemi kompletními lajnami. My jsme ho odehráli s deseti hráči. Přesto jsme nad Jihomoravany vedli 1:0 a 2:1 a později jsme dokázali vyrovnat na 6:6 a 7:7. V závěru utkání se od nás ale odklonilo štěstí,“ konstatoval po souboji s nejlepším kolektivem Regionální ligy autor jednoho gólu Hanáků v zápase Radek Olšina.

Výsledky 17. a 18. kola:

KOZEL POČENICE – SLOW SHOES HOLEŠOV 7:4 (3:2, 2:1, 2:1)

Branky: Hyánek 4, Krčmař, Olšina, Dofek – Valenta, Krejčí, Fridrich, Radek Mikšík.

Počenice: Vlk – Olšina, Krčmař, Ničajevský, Dvorský, Šindelka, Hyánek, Dofek, Bláha, Zavadil.

Holešov: Janalík – Fridrich, Jiří Nedbal, Vysloužil, Lánský, Krejčí, Richter, Tkadlčík, Stibora, Radek Mikšík, Valenta, Müller.

ATLAS BLANSKO – KOZEL POČENICE 10:8 (5:3, 2:3, 3:2)

Branky Počenic: Hyánek 4, Dvorský 2, Bláha, Olšina.

ZLÍN LIONS B – SLOW SHOES HOLEŠOV 3:5 (0:3, 1:1, 2:1)

Branky: Baroň 2, Žáček – Müller 2, Richter, Jiří Nedbal, Tkadlčík.

2. LIGA ŽEN

HLUČANKY PORAZILY CÉČKO ŽIDENIC. V DUELU S REZERVOU BULLDOGSU BRNO SLOVÁCKÝ TÝM POŠKODILI ROZHODČÍ

Hluk – Druholigové florbalistky Hluku si v domácím turnaji připsaly jednu výhru.

Tým z Uherskohradišťska v 15. kole zdolal céčko Židenic 3:1. ,,Od začátku zápasu jsme byli lepším týmem. S přibývajícími minutami jsme si vytvářeli šance a tři z nich jsme proměnili. Dvě pěkné branky vstřelila Frederika Klčová. Na výhře má velký podíl také gólmanka Kristýna Manová. Hosté nás ohrožovali pouze z ojedinělých protiútoků,“ hodnotil první duel spokojený sekretář florbalového klubu z Hluku Pavel Rochovanský.

V 16. kole slovácké družstvo podlehlo béčku Bulldogsu Brno 4:5. ,,Buldočky byly v utkání papírovými favoritkami. My jsme se jim však vyrovnali bojovností a nasazením,“ chválil i přes porážku domácí kolektiv Rochovanský.

Ten také upozornil na klíčový moment střetnutí. ,,V polovině zápasu rozhodčí chybně uznali vyrovnávací branku Brňaček na 2:2. Jí předcházel faul na naši brankářku Manovou. Tato situace náš tým rozhodila. Naopak hosté si v dalších minutách vypracovali náskok až na 5:2. Nám se pak v posledních třech minutách už jenom podařilo korigovat stav na 4:5,“ mrzela ztráta s třetím celkem soutěže Pavla Rochovanského.

Výsledky 15. a 16. kola:

SPARTAK HLUK – ŽIDENICE C 3:1 (2:0, 1:1, 0:0)

Branky Hluku: Frederika Klčová 2, Kateřina Sedlářová.

SPARTAK HLUK – BULLDOGS BRNO B 4:5 (1:1, 1:1, 2:3)

Branky Hluku: Náhlíková 2, Denisa Šobáňová, Frederika Klčová.

Hluk: Kristýna Manová – Frederika Klčová, Loskotová, Veronika Sedlářová, Náhlíková, Kateřin Sedlářová, Sabina Klčová, Denisa Šobáňová, Šůstková.

ZLÍNSKÁ LIGA MUŽŮ

V ZÁPASE ORLŮ UHERSKÉHO BRODU PROTI CÉČKU HLUKU PADLO ČTYŘIATŘICET BRANEK. ONDŘEJ BARTOŠ BYL U 13 GÓLŮ

Uherský Brod – Nevídanou kanonádou skončil poslední letošní duel ve Zlínské florbalové lize mužů.

V něm celek Orlů z Uherského Brodu porazil céčko Hluku 22:12. ,,Ve sportovní hale v Hluku se hrál uvolněný florbal bez obran. My jsme byli útočnějším mužstvem a v zápase jsme si s chutí zastříleli. V koncovce byl hodně produktivní Ondřej Bartoš, který dal 8 gólů a na dalších 5 branek ještě přihrál,“ upozornil sekretář vítězného kolektivu Petr Gabriel.

Uherskobrodským Orlům se dařilo i v předchozím utkání, ve kterém zdolali tým ze Strání Květné 8:5. ,,V tomto souboji bylo důležité, že jsme si ve třiadvacáté minutě vypracovali vedení 4:1,“ tvrdí Petr Gabriel.

Výsledky 15. a 16. kola:

SPARTAK HLUK C – OREL UHERSKÝ BROD 12:22 (2:4, 7:9, 3:9)

Branky: Fantura 4, Nosek 3, Igor Dostál 2, Jagoš, Hubáček, Kment – Bartoš 8, Plášek 4, Uher 3, Beníček 2, Semela 2, Chovanec 2, Gofroň.

Hluk C: Hanus – Hanák, Jagoš, Martin Dostál, Fantura, Igor Dostál, Hubáček, Nosek.

Orel Uherský Brod: Hauerland – Nevařil, Kment, Plášek, Beníček, Chovanec, Uher, Gofroň, Bartoš, Semela.

STRÁNÍ KVĚTNÁ – SPARTAK HLUK C 5:8 (1:2, 0:2, 4:4)

Branky: Mikláš 2, Maršálek, Tomášík, Popelka – Beníček 3, Chovanec, Gofroň, Uher, Plášek, Bartoš.