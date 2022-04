,,Na play off a na derby s Otrokovicemi jsme se těšili. V prvním duelu série jsme nastoupili v kompletní sestavě. Na domácí palubovce jsme hráli trpělivě a čekali jsme na první branku. Tu vstřelil v 16. minutě Balner. Po ní jsme se uklidnili a zbytek střetnutí jsme si užívali. Čisté kontu udržel Matěj Drábek. Druhý zápas měl úplně jiný průběh. Partii v Otrokovicích jsme odehráli v jiném složení a až do poloviny střetnutí jsme prohrávali. Nakonec jsme i tento duel zvládli. Vítěznou čtvrtou branku vstřelil v šestatřicáté minutě Jakub Vít,“ zavzpomínal zlínský trenér Matěj Koňařík na první kolo play off.

Ve 2. kole Zlín změřil síly se Znojmem. Obě utkání se hrály na půdě Jihomoravanů. První domácí vyhráli 5:2.

,,Nevyhovovalo nám, že se zápas hrál v menší hale. V ne příliš pohledném střetnutí byla spousta soubojů. Obě mužstva obětavě bránily. Utkání však bylo dlouho vyrovnané. Ještě ve 30. minutě jsme prohrávali jenom jednobrankovým rozdílem 2:3. Ve zbytku duelu jsme ale dostali ještě dva góly. A jak se později ukázalo, tak to bylo pro celou sérii klíčové,“ upozornil Daniel Vít, vedoucí zlínského kolektivu.

V odvetě Zlín před početnou diváckou kulisou Znojmo udolal 3:1.

,,V tomto utkání naše mužstvo podalo velmi dobrý výkon. Hráčům nechyběla bojovnost a nasazení. Bohužel na konci střetnutí byli domácí šťastnější, protože díky tříbrankové výhře v prvním duelu uhájili postup do osmifinále. Nám tak postup mezi šestnáct nejlepších celků těsně unikl,“ konstatoval Daniel Vít.

1. kolo play off (na dvě utkání):

ZLÍN LIONS – PANTHERS OTROKOVICE 8:0 (0:0, 5:0, 3:0)

Branky Zlína: Balner 2, Jakub Vít 2, Rebroš, Rek, Martinek, Tvrdoň.

PANTHERS OTROKOVICE – ZLÍN LIONS 3:4 (1:0, 1:2, 1:2)

Branky: Novák, Stránský, Hittl – Jakub Vít 2, Balner, Klimek.

Zlín: Drábek, Moudrý – Macharáček, Klimek, Rek, Čeček, Bureš, Tvrdoň, Farník, Kresta, Jakub Vít, Fabrika, Balner, Tkadlec, Čuba, Hala, Nedbálek, Martinek, Rebroš.

Otrokovice: Pujin, Tadeáš Trenz – Odstrčil, Hasilík, Hittl, Vojtěch Trenz, Šimek, Bobák, Otépka, Očadlík, Stránksý, Novák, Pernička, Šťourač, Kolínek.

2. kolo play off (na dvě utkání):

TJ ZNOJMO – ZLÍN LIONS 5:2 (0:0, 4:2, 1:0)

Branky Zlína: Jakub Vít, Balner.

TJ ZNOJMO – ZLÍN LIONS 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Branky Zlína: Nedbálek, Tvrdoň, Jakub Vít.