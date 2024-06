Fosi se řítí do play off brněnského florbalového Open game | Video: Jakub Kudláč

Brněnský turnaj ve dvou víkendech celkem vítá účastníky od nejmenších až po dospělé. Právě těm patří druhý hrací prodloužený víkend. Skupinová fáze byla na programu ve čtvrtek a v pátek, play off se pak odehraje ve víkendové dny. Relativně mladý tým složený z hráčů ze Zlína a okolí (rozmezí 18-26 let) má ve svém poli třeba bývalé mládežnické hokejisty Beranů Zlín.

Například někdejší kapitán juniorky Daniel Dlabaja ovládl kanadské bodování týmu s bilancí 4+4, bývalý brankář Vilém Odložilík hrající v poli se pro změnu prosadil třikrát.

Hráči Tackera Fosi, pojmenovaní dle madagaskarské šelmy, ve skupině zažili také mezinárodní měření sil, kdy prohráli v přestřelce 6:8 se švédským celkem Nisse. "Byl to náš úvodní duel, Švédi na nás naběhli a během první půle nám dali čtyři góly. Parádně jsme se však zvládli vrátit do zápasu, na body to ale nestačilo," komentoval zápas, v němž šesti góly dominoval seveřan Thomas Norman, kapitán Fosů Michal Formel.

V nadcházejícím duelu se navíc hned po šesti vteřinách zranil Adam Valenta, fyzio terapeutka Kateřina Dlabajová si obecně ve fyzicky náročném turnaji na nedostatek práce stěžovat nemohla.

Ovšem sladkou tečku v podobě vítězství měl naopak poslední duel skupiny. Zápas proti týmu z Luky nad Jihlavou měl pro zlínské hráče parádní začátek, když v 7. minutě po dvou trefách Dlabaji a gólu Odložilíka vedli 3:1. "Hráli jsme to, co jsme chtěli. Kluci zavřeli obranu, já jsem zavřel bránu. Naše šance jsme využili, to byl hlavní rozdíl. Skvěle nám vyšel začátek zápasu, kdy jsme šli do vedení 3:1 a soupeř už nevěděl, co dál," komentoval duel brankář David Vičánek, jenž se stal oporou týmu až těsně před turnajem.

"Nechytal jsem minimálně rok, ale dali jsme trénink a šlo to," pousmál se maskovaný muž. Tým Tackera Fosi nakonec zápas zvládl poměrem 6:3 a skvěle se naladil na play off. "Jeli jsme sem s tím, že to bude velmi zajímavý turnaj. Vše, co jsme očekávali, to splnilo, teď už jen zbývá užít si play off," dodal Vičánek.

Spokojený byl samozřejmě i kapitán Michal Formel, jenž se navíc postaral o vítěznou trefu svého celku. "Odehráli jsme zápas suprově a vyšlo to i výsledkově. A co se mého gólu týče, spíše to byla zásluha jiných, já jen dával do prázdné branky," pronesl skromně čtyřiadvacetiletý forvard.

V pátečním večerním linkovém komerčním autobusovém spoji z Brna do Zlína tak pochopitelně bylo veselo, bude se však fanouškovská podpora Fosů radovat i v sobotu? Definice Fosa praví, že je největším masožravým savcem Madagaskaru. A zlínští Fosi by zase byli rádi za florbalové úlovky.

Konečné pořadí skupin jim jako první překážku připravilo celek FK Sýrové. V hale Hattricku Brno se hraje těsně před sobotním pravým polednem. (pozn. redakce: po uveřejnění článku tým Tackera Fosi zvítězil 8:2 nad týmem FK Sýrové a postoupil do 2. kola play off).

Autor: Jakub Kudláč