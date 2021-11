„Bylo to utkání nahoru dolů. První třetina nám moc nevyšla. Hlavami jsme byli ještě v šatně. Ve druhé části jsme trošku zapnuli, ale ve třetí periodě přišel asi největší výpadek. Vždycky, když jsme se na soupeře dotáhli, tak nám zase odskočil,“ hodnotil duel nejproduktivnější Panter.

Zklamaný byl i trenér poražených Karel Ševčík. „Je to škoda,“ povzdechl si. „Začátek byl špatný, utekl nám. Druhá třetina už byla lepší, Šli jsme do sebe, rozběhali to, ale závěr nám zase nevyšel. Pro nás smolný zápas,“ dodal.

Jinak má parta kouče Ševčíka má za sebou povedený týden. V pondělí doma porazila Ostravu 8:6 a ukončila sérii 23 domácích zápasů v nejvyšší soutěži bez vítězství, ve čtvrtek pak vyhrála 9:6 v Jaroměři a postoupila do čtvrtfinále Českého poháru, ve kterém se utká doma s Vítkovicemi, hrát by se mělo ve středu 24. listopadu.

Mezi osm nejlepších se probojoval i Chodov, který překvapivě vyřadil obhájce pohárového triumfu Mladou Boleslav.

Pražané i proti Otrokovicím potvrdili výtečnou formu, soupeři v úvodní části nasázeli pět branek. Na vedoucí gól domácího Skřivánka sice odpověděl Halama, ale Eremiáš ve 12. minutě vrátil favoritovi vedení, která vzápětí navýšili Ondrušek s Vávrou.

Vzápětí sice Vykopal snížil, ale po další trefě Marka Vávry to bylo znovu o tři branky.

Florbalisté Chodova si udržovali náskok i v prostřední části. Martin Ležatka s Vykopalem, který ve 28. minutě zkompletoval hattrick, sice zápas zdramatizovali, ale mladík Netrefa společně se Skřivánkem dodali domácím zase klid. Navíc Eremiáš neproměnil trestné střílení

Hosté se i v závěrečné periodě snažili výsledek zvrátit, ale proti silnému soupeři to měli složité. Pohodu Chodova demonstrovali dalšími brankami Bauer s Majerem, trefy Gricha a Martina Ležatky už nic významného neznamenaly.

Panteři se rvali až do konce, při závěrečné hře bez brankáře ale z hole Vošty inkasovali desátý gól a nebylo co řešit.

Otrokovice v Praze padly 7:10, i tak se dál v Livesport Superlize drží na desáté pozici.

Panteři v týdnu odehrají dva domácí duely. Už ve středu vyzvou na Štěrkovišti Black Angels, v sobotu se pak utkají s Pardubicemi.

Livesport Superliga, 14. kolo -

FAT PIPE Florbal Chodov - Navláčil Panthers Otrokovice 10:7 (5:2, 2:3, 3:2)

Branky a nahrávky: 2. Skřivánek (Ondrušek), 12. Eremiáš (Slunečko), 13. Ondrušek (Komárek), 17. M. Vávra (Majer), 18. M. Vávra (Majer), 24. Netrefa (Řezáč), 39. Skřivánek (Komárek), 48. J. Bauer (Majer), 55. Majer (Eremiáš), 60. Vošta – 7. Halama, 17. Vykopal (Nehila), 21. M. Ležatka (Vykopal), 22. Vykopal (Nehila), 28. Vykopal (Gašparík), 55. Grich (Gašparík), 56. M. Ležatka (Gašparík). Rozhodčí: Čížek, Laštovička. Vyloučení: 2:2. Využití: 1:2. Diváci: 92. Střely na branku: 42:24.

Chodov: Hodík (Šimůnek) – Maxa, Doubek, Slunečko, J. Bauer, Podhráský, Strnad – Komárek, Vošta, M. Vávra, Netrefa, Ondrušek, Řezáč, Skřivánek, Eremiáš, Majer, Balatka.

Otrokovice: Steiger (Kohút) – Kelemen, Jurčík, Medek, Halama, Maťcha, Gašparík – Červenka, Vykopal, Nehila, Máček, Malý, Grich, Sovják, M. Ležatka.

Další výsledky 14. kola: Pardubice – Vítkovice 1:8 (0:0, 0:1, 1:7), Liberec – Mladá Boleslav 6:9 (1:2, 3:5, 2:2), Ostrava – Sparta Praha 4:3 po samostatných nájezdech (1:2, 1:0, 1:1 - 0:0), Česká Lípa – Bohemians 1:7 (0:3, 1:2, 0:2), Black Angels – Hattrick Brno 11:5 (4:3, 4:2, 3:0), Střešovice – Královské Vinohrady se hraje v pondělí.