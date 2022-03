„Ani Panterům není lhostejné, co se nyní ve světě děje a rádi bychom Ukrajinu podpořili a přispěli tím, co nejlépe umíme, a to sportem. Proto jsme se rozhodli uspořádat benefiční utkání, kterým chceme na jednu stranu pobavit naše fanoušky, ale hlavně podpořit ukrajinské rodiny, které válka vyhnala k nám do Otrokovic,“ uvedl sekretář klubu Panthers Otrokovice Petr Stoklásek.

Superligovému týmu sice sezona skončila před pár týdny, ale pro dobrou věc se Vykopal a spol. zase vrátí na palubovku haly na Štěrkovišti.

Zde se postaví proti výběru složenému z legend, známých osobností a sponzorů otrokovického florbalu. Fanoušci se tak mohou těšit na spoustu známých jmen v čele s bývalým kapitánem a současným předsedou klubu Karlem Ťopkem.

„Kromě florbalové bitvy diváci uvidí i závěrečný penaltový rozstřel a další dovednostní soutěže. O přestávkách se představí naše nejmladší florbalová generace, která změří síly s týmem přípravky Zlín Lions. Po skončení utkání se fanoušci mohou vyfotit se současnými i bývalými superligovými hráči. Přijďte se pobavit a podpořit dobrou věc,“ láká příznivce do hlediště Stoklásek.

Organizátoři věnují veškeré příjmy ze vstupného a padesát procent výtěžku z prodeje ve fanshopu rodinám, které našly přechodný domov v Otrokovicích.