Po dalším debaklu si Pešat a spol. naopak ještě ztížili svoji situaci na konci základní části.

„Máme dva zápasy na to, abychom s tím něco dokázali udělat. Domácí byli lepším týmem a zaslouží si body,“ uznal hostující kouč Michal Kvapil. Výkon ani výsledek ho rozhodně nepotěšil.

„První třetinu jsme zůstali v šatně a Ostrava nás tvrdě potrestala. Opět jsme měli hodně ztrát, které domácí z brejků trestali. Dolů nás srazily nevyužité přesilovky, vpředu jsme hráli v křeči,“ uvedl Kvapil.

Zato Ostrava důležitý souboj nad očekávání zvládla.

„Celý tým podal skvělý výkon. Do puntíku jsme plnili to, co jsme si řekli v přípravě a na tréninku. Trošku hluchá z naší strany byla pouze druhá třetina, ve které soupeř musel hrát aktivněji a dostával nás pod tlak. Ve třetí třetině jsme ale měli hru pod kontrolou, pohodu jsme zúročili to góly. Jsem rád, že dál živíme naději v boji o play-off,“ těší ostravského kouče Tomáše Svačinku.

Hotovo bylo za čtvrt hodiny. Otrokovice vůbec nezvládly začátek střetnutí a v 16. minutě tekly 0:5!

Nejprve nachytal nepozornou defenzivu soupeře domácí obránce Bauer. Pak brejkovou akci náramně vyřešil Fin Kotilainen. Vzápětí se trefila i další zahraniční posila v dresu Ostravy, Polák Malajka, který se štěstím zakončil precizně zahranou standardní situaci.

„Nebylo to pro nás nic příjemného, spíš taková ledová sprcha. Snažíme se na poslední nepovedené zápasy nemyslet, ale mám pocit, že si tu nepohodu přenášíme na palubovku. Musíme se vzpamatovat a hrát,“ burcoval otrokovický útočník Ladislav Gál.

Panteři se ovšem dál soužili, naopak Severomoravané nekompromisně trestali chyby odevzdaného protivníka. Na 4:0 zvyšoval Šindler, následně zužitkoval přesilovku Kotilainen.

Na druhé straně využili početní výhodu také hosté. Faul bývalého spoluhráče Zapletala potrestal Gál. Slovenský útočník se trefil po Zakopalově asistenci.

„Byl to gól do šatny, věřím, že nás nakopne,“ uvedl o přestávce do televizní kamery nejlepší střelec Panterů v letošní sezoně.

Panteři si zahráli přesilovku i v prostřední části, další gól ale nedali. Naději na obrat přinesla až trefa mladíka Haši v polovině střetnutí.

Ostrava ale kontrovala v další přesilovce, když se podruhé v zápase prosadil Malajka. Hosté ale přispěchali s bleskovou odpovědí. Na 6:3 snížil obránce Kostka.

Domácí ale dál kontrolovali hru a protivníka nepouštěli na dostřel. Hned na začátku závěrečné periody navíc proměnil trestné střílení Sládek, takže i když Vykopal parádní ranou snížil, Ostravští už si výsledek v klidu pohlídali.

V otevřeném závěru navíc dvakrát skóroval domácí Klimscha a jednou se trefil Daniš. Hostům ke zmírnění debaklu nepomohla ani power-play.

Otrokovice tak v Superlize prohrály pošesté za sebou, podruhé dvojciferným výsledkem a v roce 2020 neslavily ani jednou. Nepříznivou sérii se pokusí utnout v neděli doma proti Black Angels. Výhra by jim zajistila účast v elitní osmičce.

Florbalová Tipsport Superliga, dohrávka 24. kola -

FBC ČPP Ostrava – HU-FA Panthers Otrokovice 10:4 (5:1, 1:2, 4:1)

Branky a nahrávky: 3. J. Bauer (Sládek), 10. Kotilainen (Daniš), 11. Malajka (Klimscha), 12. Šindler (Daniš), 16. Kotilainen (Šindler), 33. Malajka (Šindler), 42. Sládek (TS), 48. Klimscha (Lipový), 49. Klimscha (Kotilainen), 58. Daniš (Sládek) – 19. Gál (Vykopal), 31. Haša (Petřík), 33. Kostka (Pešat), 43. Vykopal (Pešat). Rozhodčí: Kačer, Vašíček. Vyloučení: 3:2. Využití: 2:1. Diváci: 261. Střely na branku: 20:19.

Ostrava: Kolajta (Laja) – Lipový, Klimscha, Kašík, J. Bauer, Flašar – Sovják, Malajka, Juhaňák – Kotilainen, Stejskal, Šindler – Eichner, Daniš, Sládek – Posselt, Dohnal, Binder – Zapletal.

Otrokovice: Michaljovič (Majrich) – Szweda, Kostka, Zimmer, Mich. Nagy, Kvapil – Červenka, Hrabal, Koláčný – Gál, Pešat, Haša – Pšenčík, Vykopal, Petřík.