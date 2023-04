Ne, ještě není konec. Otrokovičtí florbalisté se dál rvou o záchranu v nejvyšší soutěži. Panteři v neděli odvrátili konec sezony i pád do první ligy. Ve čtvrtém zápase play-down zvítězili v Karlových Varech 4:3 a snížili stav série na 1:3. Sestup budou zase odvracet ve středu před domácím publikem.

Otrokovičtí florbalisté (modré dresy) v sérii play-down prohrávají s Karlovými Vary 1:3 na zápasy. | Foto: PSG Panthers Otrokovice

Panteři se po sobotní smolné porážce 1:2 v prodloužení dostali na západě Čech pod obrovský tlak. Věděli, že pokud v neděli selžou, po dvanácti letech opustí tuzemskou elitu.

Moravané se ale ve složité chvíli semkli a první mečbol soupeře po poctivém kolektivním výkonu odvrátili.

„Do zápasu jsme šli s tím, že už nemáme co ztratit. Celé jsme to pojali trošku jinak. Nešťastný sobotní zápas jsme hodili za hlavu. Šli jsme se projít do města, do centra Karlových Varů. Vyčistili jsme si hlavy, taktiku už jsme moc neřešili. Bylo to spíše o psychice. Nikdo z nás to nechtěl zabalit. Jsme pořád odhodláni celou sérii otočit a vyhrát,“ říká trenér Panterů Karel Ševčík.

Otrokovice nesrazila ani rychlá branka domácího Velce hned ve 3. minutě. Panteři se po brzkém direktu otřepali a výsledek dvěma brankami v rozmezí pouhých devíti sekund otočili.

Vyrovnání zařídil Zapletal, bleskový obrat završil Vykopal.

Ve 13. minutě se navíc prosadil obránce Sovják a hosté vedli 3:1.

Panteři se uklidnili, dál hráli disciplinovaně, poctivě zezadu. A na rozdíl od předchozích zápasů proměňovali i šance. Čtvrtý gól hostů zaznamenal Zapletal.

Hotovo ale pořád nebylo. Karlovy Vary vrátil do hry v polovině střetnutí Klápa, naději na obrat i ukončení série přinesla kontaktní trefa Strachoty v úvodu závěrečné části.

Západočeši se dál hnali za vyrovnáním, tlačili, ale soupeř odolával. Skvěle pracovala obrana, mužstvo držel gólman Kohút. Domácí to v závěru zkusili v šesti, ale ani závěrečná power-play čtvrtou branku nepřinesla.

„Včas jsme dávali branky, dobře jsme to odbránili. Sice jsme zápas mohli rozhodnout o něco dřív, protože brejků jsme tam měli strašně moc, ale na to se nehraje. Hlavní je, že jsme to zvládli a těšíme se domů,“ prohlásil hostující útočník Marek Zapletal.

Otrokovice těsný náskok uhájily a po sérii play-down ještě zamotali. Pokračovat se bude ve středu večer na Moravě.

Play-down Livesport Superligy florbalu, 4. kolo

FB HURRICAN KARLOVY VARY - PSG PANTHERS OTROKOVICE 3:4 (1:3, 1:1, 1:0) – stav série: 3:1.

Branky a nahrávky: 3. Velc (Hurt), 33. Klápa (Strachota), 43. Strachota (Tyl) – 3. Zapletal (Nehila), 4. Vykopal (Červenka), 12. Sovják (Zapletal), 28. Zapletal (Nehila). Rozhodčí: Šedivý, Štengl. Bez vyloučení. Střely na branku: 25:17. Diváci: 225.

Karlovy Vary: Váradi (Eckhardt) – Smolka, Korbel, Zeman, Kalaš – Velc, Lebeda, Navrátil, Zahraj, J. Zavadil, Šimeček, Tomčo, Klápa, Strachota, Svatek, Tyl, Torma, Lang, Hurt. Trenér: Marek Mandler.

Otrokovice: Kohút (Pujin) – Halama, L. Kubíček – Červenka, Sovják, Kelemen, Grlický, Nehila, Zapletal, Hrabal, Zouhar, Minich, Šefčík, Štourač, Vykopal, Grich. Trenér: Karel Ševčík.