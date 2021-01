Klubu se ozval sám. Nabídku jsem dostal už na šampionátu, říká reprezentant

Volejbalové Fatře přinesl čerstvou krev. Mládežnický reprezentant Lukáš Čeketa pouhý den po příchodu do Zlína, kde podepsal do konce sezony 2023, nastoupil hned do sobotního 17. kola Uniqa extraligy.

Lukáš Čeketa je český mládežnický volejbalový reprezentant, naposledy se zúčastnil domácího Mistrovství Evropy do 20 let. | Foto: CVF

Proti favorizovanému Karlovarsku zaujal – sérií na servisu i odvážným hrou v útoku. Nyní ho společně s dalšími svěřenci Přemysla Obdržálka čeká jasný úkol – vybojovat předkolo extraligové soutěže. První náznaky o potenciálním angažmá nastaly už na podzim. „Od Přemy (Přemysla Obdržálka – pozn. red.) jsem dostal nabídku na Mistrovství Evropy juniorů. Celou dobu jsem to měl v hlavně. Nakonec jsem se ozval sám a nabídku se rozhodl přijmout,“ vysvětluje 19letý borec. Do konce uplynulého roku ještě působil u extraligového konkurenta – Volejbalu Brno. „Nikdy bych nečekal, že v Brně skončím. Poslední dobou jsem se tam však už necítil tak dobře jako dříve, neměl jsem důvěru. Občas jsem šel střídat na servis, ale to bylo vše,“ popisuje nedávno ukončené angažmá v aktuálně 8. týmu nejvyšší volejbalové soutěže. Zapletal tahá Pantery z bryndy: Chci vrátit do mančaftu vítěznou mentalitu Přečíst článek › Působení ve druhém největší městě v republice Lukáše Čeketu přitom dostalo až do reprezentace – kromě domácího šampionátu, kde Česká republika bez vítězství skončila na posledním místě, zažil další akce v národních barvách. „Byl jsem účastníkem na Olympiádě mládeže v Baku (5. místo – pozn. red.) a Mistrovství světa do 19 let v Tunisu (10. místo – pozn. red.),“ zmiňuje Čeketa výčet reprezentačních turnajů. Z dresu národního týmu může nově těžit ve zlínské Fatře. Uplynulou sobotu nastoupil proti Karlovarsku. Domácí však favorita nepřekvapili a prohráli 0:3 na sety. „Zápas nám celkově moc nevyšel, dělali jsme zbytečné chyby. Stálo nás to zápas,“ mrzí 19letého smečaře, resp. přihrávajícího univerzála. I když se proti nejlepšímu týmu extraligy předvedl ve slušném světle, měl k sobě výhrady. „Byl jsem hodně nervózní. Jsem v novém klubu, tak se snažím předvést to nejlepší, co ve mně je. Zatím se mi to nepodařilo. Musím si zvyknout. Úplně nejlépe se mi nehrálo,“ přiznává. Už tuto sobotu bude mít čas na nápravu – Fatra od 17.00 hodin bude hrát na palubovce 5. týmu Uniqa extraligy Ústí nad Labem.

