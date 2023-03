Florbalisté Otrokovic se dál řítí do průšvihu, přibližují se sestupu. Panteři nezvládli vstup do druhého kola play-down, Karlovým Varům doma na úvod podlehli 4:7 a v sérii hrané na čtyři vítězné duely prohrávají 0:2. Odveta se na Štěrkovišti hraje v neděli.

Otrokovičtí florbalisté (modré dresy) bojují o udržení v nejvyšší soutěži. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

Pokud se ale bleskově nezlepší, malér bude na světě. „Utekl nám začátek. Těžko říct, čemu to přisuzovat. Problém byl v hlavě, chtěli jsme až příliš. Byla to křeč, strach z chyb. Proto to vypadalo, že nám chybí nasazení,“ uvedl domácí trenér Karel Ševčík.

Jeho tým se sice již v 7. minutě dostal po trefě Sovjáka do vedení, ale hosté z Karlových Varů předvedli skvělý obrat a ještě do konce první třetiny výsledek otočili na 3:1.

„Do zápasu jsme vstoupili vlažně, bez energie. Hrát jsme začali ve třetí třetině, kdy šel náskok soupeře stáhnout, ale v šesti nám to nevyšlo. Karlovy Vary vyhrály zaslouženě,“ uznal otrokovický útočník Martin Ležatka.

Karlovy Vary si vedení hlídaly po zbytek střetnutí. „Kluci se postupně otřepali, začali hrát, ale znovu ztroskotali na produktivitě. My opravdu na góly potřebujeme mraky šancí, kdežto soupeři stačí málo,“ povzdechl si Ševčík.

Hokejoví Berani postoupili do finále Chance ligy!

Přitom Karlovy Vary protivníka přestříleli 20:11. „Situace jsme si připravovali, proto jsme se dostávali do opravdu vyložených šancí. Nechtěli jsme jenom tak střílet,“ vysvětluje Ševčík.

V cestě ale stála pozorná obrana hostů a skvělý gólman Váradi. „Za první výhru jsme rádi. Pomohl nám hodně dobrý začátek. Klidně jsme mohli soupeři odskočit na ještě větší gólový rozdíl. Domácí pak chvíli tahali za delší konec. Zápas rozhodovaly standardní situace, třeba naše proměněné přesilovka. Kluci k tomu přistoupili velmi dobře, stíhali jsme dostupovat soupeř a ocenit musím i výkon brankáře Váradiho,“ uvedl kouč Karlových Varů Marek Mandler.

Oba týmy se znovu utkají v neděli od šestnácti hodin, kdy je na programu druhý duel.

Play-down Livesport Superligy florbalu, 2. kolo

PSG PANTHERS OTROKOVICE – FB HURRICAN KARLOVY VARY 4:7 (1:3, 1:2, 2:2).

Branky a nahrávky: 7. Sovják (Grich), 23. Halama (Vykopal), 46. Minich (D. Ležatka), 51. M. Ležatka (Šefčík) – 11. Lebeda (Hurt), 14. Navrátil (Lebeda), 17. Velc (TS), 32. Klápa (Velc), 34. Nushart (Strachota), 50. Hurt (Lebeda), 60. Nushart. Rozhodčí: Drápal, Pospíšil. Vyloučení: 1:1. Využití: 0:1. Diváci: 215. Střely na branku: 11:20.

Otrokovice: Kohút (Pujin) – Halama, D. Ležatka, L. Kubíček, Jurčík, Kopecký – Zapletal, Grich, Hrabal, Grlický, Sovják, Červenka, Vykopal, Nehila, Kelemen, Minich, M. Ležatka, Šefčík, Štourač.Trenér: Karel Ševčík.

Karlovy Vary: Váradi (Ernst, Eckhardt) – Korbel, Nushart, Zeman, Kalaš – Strachota, Klápa, Svatek, J. Zavadil, Navrátil, Lebeda, Lang, Hurt, Velc, Zahraj, Tomčo, Torma, Šimeček. Trenér: Marek Mandler.