Nejde to a nejde. Černá série otrokovických florbalistů v první lize dál trvá. Panteři nepřerušili sérii nezdarů ani v Ústí nad Labem, na severu Čech v nedělním utkání 17. kola padli 3:5 a v tabulce zůstali po páté porážce v řadě na čtvrtém místě.

„V aktuální formě už máme jenom červená políčka, máme nejhorší formu z celé soutěže. Klesli jsme už asi na dno,“ říká trenér Panterů Lukáš Petřík.

Zatímco první polovinu základní části zvládli Moravané skvěle, na začátku listopadu začali ztrácet body, prohrávat. V posledních sedmi zápasech získali pouhé čtyři body, vedoucí dvojice se vzdálila.

1. florbalová liga, 17. kolo -

FLORBAL ÚSTÍ NAD LABEM – GOLDEA PANTHERS OTROKOVICE 5:3 (2:1, 1:1, 2:1)

Branky: 1. a 51. Marek Kadlec, 10. Martin Horn, 34. Radek Kužel, 45. Jan Vondruška - 18. František Vykopal, 24. Ladislav Gál, 49. Lukáš Täuber. Rozhodčí: Baloun, Sommer. Vyloučení: 2:3. Využití: 3:1. Diváci: 216. Střely na branku: 19:13.

„Bohužel naše výkony nyní nejsou tak kvalitní jako v první části sezony, kdy se nám hlavně dařilo vyhrávat. Nyní se po inkasovaných gólech nedokážeme vrátit zpět do utkání nebo výsledek otočit. Přijde mi, že jsme hráli dost podobně, ale utkání jsme výsledkově zvládali,“ míní.

„Snad se odrazíme. Je potřeba na tom zapracovat,“ ví dobře.

Panteři chtěli v Ústí nad Labem odčinit páteční domácí zaváhání s Hradcem Králové, po dlouhé cestě na sever Čech ale nezachytili začátek a v 10. minutě prohrávali 0:2.

„Na dlouhou cestu bych to nesváděl. Myslím, že jsme byli dobře připravení. Bohužel jsme dostali hned na začátku smolný gól,“ povzdechl si hostující útočník Martin Ležatka.

Moravany vrátil do hry o body kanonýr Vykopal, který v 18. minutě snížil na 2:1.

Pak kapitán Gál dokonce vyrovnal, Kužel ale vrátil domácím ještě ve druhé třetině vedení.

„I za nepříznivého stavu jsme se dokázali vrátit do utkání a soupeře přehrávali. Na palubovce jsme dominovali. Zápas ale rozhodly přesilovky. Zatímco soupeř využil všechny tři, my žádnou. Celkově to ale z naší strany nebyl úplně špatný zápas,“ prohlásil Ležatka.

Na body to ale Otrokovicím opět nestačilo. Zlepšit náladu se sobě i fanouškům pokusí v závěrečném domácím zápase letošního roku. Petříkův tým v neděli 10. prosince hostí Plzeň.