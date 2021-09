Panteři tak po čtyřech kolech zůstávají na třech bodech. V týdnu je čekají dva zápasy. Už v úterý doma hostí Vítkovice, za týden v neděli jedou do Liberce.

Moravané se přes dobře bránícího protivníka do šancí moc nedostávali. I když v prostřední části zvýšili střeleckou aktivitu, brankář Michajlovič byl pozorný.

Ke druhému gólu soupeři pomohl otrokovický gólman Kohút. Dezorientovaný slovenský brankář si po jednoduchém nahození formana nešťastně srazil míček do vlastní brány.

Panteři to v neděli proti rozjetým Bohemians měli složité. Pražané měli od začátku utkání pevně v rukách, zápas kontrolovali. Skóre v 10. minutě otevřel Šimáně, který v zvládl efektní kličku směrem do brankoviště.

