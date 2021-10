„Branek ale mohlo byt ještě víc, takže se nedá úplně říct, že bych byl spokojený,“ uvedl dvacetiletý útočník.

Na Slovensku patří mezi velké talenty, schopné střelce. „Většinou jsem byl ten, který radši střílí góly než na abych sbíral asistence. Poslední roky se to ale už vyrovnává,“ přiznává s úsměvem.

S florbalem začínal jako malý chlapec v Lipanech. Potom hrál v Sabinově a před svým příchodem do Česka nastupoval za FK Florko Košice.

Do Otrokovic jej zlákal trenér Karel Ševčík, který Gricha zná ze slovenského národního týmu, u kterého působí jako asistent. „Oslovil mě na jenom srazu,“ říká.

„Dozvěděl se, že jdu do Olomouce na vysokou školu. Jelikož to mám do Otrokovic celkem blízko, tak si to nějak sedlo,“ doplňuje.

Šikovný forvard žádné jiné nabídky neměl, Jelikož s florbalem kvůli studiu končit rozhodně nechtěl, dohodl se s Pantery.

Grich tak i s přítelkyní žije a studuje na Hané, odkud pravidelně dojíždí na Zlínsko.

„Zatím všechno stíhám. Žádné velké problémy s cestováním jsem nezaznamenal,“ uvedl.

Slovenský florbalista je navíc očkovaný, takže žádné nepříjemnosti v cizí zemi řešit nemusí.

Také spolupráce na Štěrkovišti zatím funguje bez výraznějších zádrhelů. Přechod do neznámého prostředí zahraniční akvizici usnadnil právě trenér Ševčík, který svěřence dobře zná.

„Určitě to pro mě mělo výhody, ale dobře vycházím se všemi kluky. Všichni se mi snaží pomoct,“ děkuje novým parťákům.

Pozitivní dojmy kazí Grichovi snad jenom nepříznivé výsledky. Panteři po rozsáhlé obměně kádru nezachytili začátek, po čtyřech porážkách v řadě se krčili na dvanáctém místě. Pondělní trumf v Brně jim ale dodal zase kuráž do dalších těžkých superligových bojů.

Pohled na tabulku už je zase o něco příjemnější. „Doposud to nevypadalo úplně růžově. Já ale pevně věřím, že se to časem zlepší a posbíráme více bodů,“ přeje si nejenom dvacetiletý forvard.

Strach z toho, že by Moravané stejně jako v minulých letech měli hrát pouze o záchranu nejvyšší soutěže, nemá. „Když budeme předvádět svoji hru bez nějakých větších výpadků v koncentraci, tak se bojům o udržení určitě vyhneme,“ je přesvědčený.

Pantery stejně další týmy ze spodku tabulky láká spíše předkolo play-off. Letos se do vyřazovacích bojů dostane i devátý a desátý mančaft, takže o motivaci mají účastníci Superligy postaráno.

Nechat za sebou čtyři soupeře ale nebude vůbec jednoduché, což ukázaly nezvládnuté domácí souboje s Českou Lípou či Pardubicemi.

„Česká liga je určitě kvalitnější než nejvyšší soutěže na Slovensku. Hraje se víc do těla, fyzicky náročnější florbal. Na vymýšlení nemám tolik času, takže je potřeba hrát rychle,“ ví dobře.