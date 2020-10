Otrokovicím první letošní body nepřinesl ani hattrick útočníka Filipa Hrabala, který se proti Vítkovicím blýskl celkem čtyřmi body.

„Pro nás to byl super tréninky, taková přestřelka. Bavilo nás to, ale s florbalem to nemělo nic společného. Bohužel všichni mají v hlavě, že budou zase doma. Bůh ví, jestli se to vůbec rozjede,“ říká opora Panterů.

Trenér Kvapil svěřence i po další porážce šetřil.

„Utkání bylo takové přelívací. Byly chvíle, kdy kluci dodržovali pokyny a plnili taktické plány. Pak ale přišly výpadky. Pokaždé, když jsme se na soupeře dotáhli, vždycky potrestal naši chybu a zase nám odskočil,“ štve hostujícího kouče.

Na hráčích ocenil snahu a bojovnost až do konce střetnutí. „Cením si toho, že jsme to nezabalili. Navíc dát deset gólů Vítkovicím je celkem příslib do budoucna,“ věří Kvapil.

Domácí rychle vedli 2:0 a dvoubrankový náskok drželi i po první třetině. Vítkovice v prostředí části přidaly dalších pět branek, ale jelikož čtyřikrát inkasovaly, furt nebylo hotovo. Přetahovaná pokračovala i v závěrečné části. I když favorit soupeři odskočil na 12:8, hosté dál útočili a nakonec porážku alespoň zmírnili.

„Těší mě pouze výhra a tři body do tabulky. Tím ale výčet pozitivních věcí končí. Zápas byl divný stejně jako doba, ve které se nacházíme,“ prohlásil kouč Vítkovic Pavel Brus.

„Dneska se nám nechtělo bránit. Do obrany jsme nic nepředvedli. Když jsme zapnuli, tak v útoku to bylo O.K. Nechali jsme Otrokovice hrát. Teď nevím, jestli mám v šatně řvát, ale vzhledem k té situaci, která bude následovat, je to asi zbytečné. Je ale ostuda dostat od Otrokovic deset branek,“ má jasno Brus.

Čtyři body v zápase za dva góly a dvě asistence shodně posbírali domácí Marek Matejčík, Marek Bräuer a Matyáš Šindler. Nejlepší střelec superligy Rostislav Gattnar rozvlnil síť rovněž dvakrát.

Nyní má nejvyšší florbalová soutěž minimálně dvoutýdenní přestávku. Také otrokovický tým po nařízení vlády přerušuje tréninkovou a zápasovou činnost ve vnitřních prostorech.

Livesport Superliga, 7. kolo -

1. SC TEMPISH Vítkovice - Hu-Fa Panthers Otrokovice 12:10 (4:2, 5:4, 3:4)

Branky: 5. Bräuer (Nehera), 6. Šindler (Kuczera), 12. Jan Šebesta (Matejčík), 20. Matejčík (Bräuer), 21. Kuczera (Matejčík), 25. Gattnar (Šindler), 33. Gattnar (Delong), 34. Anis (Kuczera), 40. Sladký (Anis), 42. Šindler (Sidunov), 44. Bräuer (Šindler), 54. Matejčík (Bräuer) – 8. Michal Nagy (Grlický), 9. Hrabal (Hronek), 21. Michal Nagy (Vykopal), 24. Hronek (Medek), 32. Hronek (Červenka), 36. Červenka (Hrabal), 42. Gál (Michal Nagy), 58. Petřík (Vykopal), 58. Hrabal (Červenka), 59. Vykopal (Szweda). Rozhodčí: Kačer, Vašíček. Vyloučení: 1:2. Využití: 0:1. Střely na branku: 29:24. Bez diváků.

Vítkovice: Jasiok (Souček) – Kuczera, Jan Šebesta, Nehera, Hatala, Hubálek, Kaleta – Anis, Choma, Sladký – Gattnar, Sidunov, Šindler – Bräuer, Delong, Matejčík – Vojáček, Svoboda.

Otrokovice: Majrich – Medek, Szweda, Michal Nagy, Kvapil, Kahoun, Pšenčík – Červenka, Grlický, Hrabal – Koláčný, Gál, Hrtús – Hronek, Petřík, Vykopal – Nehila, Kubíček.