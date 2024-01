Stejně jak zakončili starý rok, vstoupili i do to nového. Florbalisté Otrokovic zvládli domácí šichtu s ostravskou Letkou, moravského rivala před vlastním publikem zdolali 6:4 a šest kol před koncem základní části první ligy si zajistili minimálně předkolo play-off.

Kapitán otrokovických florbalistů Ladislav Gál se proti Letce blýskl hattrickem. | Foto: Panthers Otrokovice

Panteři se na výhru proti Letce nadřeli. Stejně jako předtím v Českých Budějovicích museli výsledek otáčet. Hattrickem k obratu v závěrečné třetině přispěl kapitán Gál. Slovenský reprezentant dal předtím na jihu Čech čtyři branky.

„První lajna v poslední době rozhoduje velkou většinu zápasů,“ ví dobře kouč Otrokovic Lukáš Petřík.

Po víkendovém střetnutí byl spokojený hlavně s výsledkem, dalšími získanými body.

K výkonu mužstva měl ale zase oprávněné výhrady.

„Potýkáme se s tím celou sezonu, ale nedokážeme hrát celé utkání v patřičném tempu. Kluky do toho musíme nutit. Bohužel play-off se blíží, už nemáme moc času to odstraňovat. Naplno ale musíme hrát celých šedesát minut, ne jenom část zápasu a to ještě po stažení sestavy na dvě formace,“ říká Petřík.

Podobně mluvil i kapitán a hrdina střetnutí Ladislav Gál. „Zápas odpovídal tomu, že se hrál po delší přestávce a bylo to první utkání v novém roce. Chyběla nám zápasová praxe, větší tempo,“ souhlasí.

„I když všechny lajny máme kvalitní, rozjedeme to vždy až když to stáhneme na dvě pětky,“ přidává.

Úvod nedělního duelu byl po vánoční pauze oboustranně ospalý, z poklidu úvodní třetiny vybočila jen trefa Vykopala. Jako první se probrali hosté, kteří třemi góly v prostřední třetině skóre obrátili. Ještě do přestávky snížil Martin Ležatka a pak začal úřadovat druhý nejlepší střelec soutěže.

Na jeho vyrovnání na 3:3 stačila Letka ještě zareagovat přesilovkovou souhrou, za 73 vteřin Gál vymetl šibenici a vzápětí nezištnou nahrávkou před odkrytou bránu vybídl ke druhému gólu v zápasu Vykopala. Chvilku předtím zlikvidoval Kohút sólo Šincla, při power-play soupeře ho zachránila tyčka. Do prázdné brány tak pečetil znovu Gál.

Další duel sehrají Panteři v sobotu v Chomutově, kde se pokusí urvat čtvrtou výhru v řadě.