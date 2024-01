Ani třígólová ztráta jim nevadila. Florbalisté Otrokovic dokážou ve správný čas zabrat a výsledek otočit. Panteři v první lize obrátili nepříznivý stav potřetí za sebou, obrat v Chomutově završil v prodloužení Červenka. Moravané se díky triumfu 5:4 přiblížili přímému postupu do čtvrtfinále play-off.

Otrokovičtí florbalisté se v první lize dál drží na čtvrtém místě. | Foto: pro Deník/Mojmír Zapletal

„Samozřejmě jsme chtěli mít všechny tři body, ale nakonec jsme rádi i za dva,“ přiznává hostující trenér Lukáš Petřík.

S výkonem mužstva byl spokojený až do druhé třetiny. Úvodní část Panterům po dlouhé cestě na sever Čech hrubě nevyšla.

„Nám se bohužel nepodařil vstup do zápasu, po dvou minutách jsme prohrávali 0:2 a ve zbytku utkání jsme bojovali o to, abychom se na soupeře dotáhli a výsledek otočili, což se nám nakonec povedlo,“ oddechl si Petřík.

Otrokovice začátek sobotního zápasu zaspaly a v čase 1:26 prohrávali 0:2. Po dalších 46 vteřinách ale vystihl rozehrávku domácích Gál a snížil.

V závěru první třetiny se ale prosadil domácí Štěrba, bylo to zase o dva góly. Když navíc po nástupu do prostřední části udeřil Chomutov počtvrté, ztráta narostla na tři góly. To však bylo naposledy, kdy Kohút kapituloval.

„V úvodní části jsme nehráli dobře, pak se to ale naštěstí zlepšilo. Kluci začali šlapat a postupnými krůčky manko snižovat,“ říká Petřík.

Pak začal úřadovat Vykopal. Elitní forvard dvěma rychlými střelami z osy hřiště dostal tým do kontaktu a ve 43. minutě bylo srovnáno. Vykopalovu pobídku před bránu tečoval nechytatelně Gál.

Na rozhodující gól se čekalo až do prodloužení. V čase 61:01 se po individuální akci trefil pod víko Červenka a vyrovnaný duel definitivně rozsekl.

„Škoda, že jsme zaspali první třetinu a naplno hrát až po dvaceti minutách. Začali jsme šlapat a naštěstí výsledek i za nepříznivého stavu 1:4 otočili 1:4. Pořád jsem věřil, že to otočíme a vyšlo to,“ uvedl otrokovický florbalista Josef Štourač.

Panteři i přes výhru zůstali v prvoligové tabulce čtvrtí. V příštím kole se v neděli doma utkají s pátými Sokoli Brno.