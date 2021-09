„Očekávám, že dostanu čas na to, abych se mohl zlepšovat a dál na sobě makat. Doufám, že mi trenér dá šanci a prostor odchytat co nejvíce zápasů, abych se mohl stát oporou týmu,“ přeje si Adam Kohút.

Mladý jednadvacetiletý brankář má za sebou premiéru v Livesport Superlize. V úvodním duelu nové sezony dostal přednost před parťákem Majrichem, porážce ale nezabránil.

Slovenská posila inkasovala šest branek, Panteři padli s Pražany těsně 6:7, muž s maskou i tak ale hodnotil duel kladně.

„Nebyl to můj nejlepší, ale zase ani ne nejhorší zápas. V rámci mých možností to bylo někde uprostřed,“ míní.

Většinu branek inkasoval po jasných gólových šancích soupeře. Kromě páté branky, který padl po standardní situaci střelou na přední tyč, za žádnou z nich nemohl. „Moc jsem si toho nevyčítal,“ říká.

Ostatně jednoduché to při debutu v české Superlize rozhodně neměl. „Je těžké chytat v zápase, kdy má soupeř za pět minut hned několik velkých šancí. Tím padá i hodně gólů,“ upozorňuje.

„Proto to i na začátku první a druhé třetiny vypadalo tak, že z každé střely inkasuji gól,“ přidává smutně.

Jednadvacetiletý brankář otrokovických superligových florbalistů Adam Kohút.Zdroj: Panthers Otrokovice

Diváci na Štěrkovišti, kam se otrokovičtí florbalisté vrátili z městské haly po třech letech, po letní přestávce viděli hodně divoký duel.

„Byl to poměrně dost ofenzivní florbal, na obou stranách bylo hodně šancí i branek. Pro gólmana je to často zápas o náhodě, protože děláte, co můžete, ale bez toho, aby střelec neudělal chybu, ten gól stejně většinou padne,“ povzdechl si.

O tom, že nastoupí se dozvěděl až v den utkání. Že dostane přednost před Majrichem, rozhodně nečekal. „Bylo to pro mě trošku překvapení. Věřím, že jsem trenéra, kterému tímto děkuji za šanci, nezklamal,“ doufá.

I když toho v kariéře odchytal dost, trošku nervózní přece jenom byl. „Vždycky, kdy máte nastoupit do svého prvního zápasu za nové družstvo, nevíte, co od toho můžete očekávat. Nebylo to však nic, co by nějak ovlivnilo můj výkon,“ tvrdí.

S Otrokovicemi se připravuje necelý měsíc. Ještě na začátku léta si myslel, že bude normálně pokračovat v první lize, kde chytal za Sokol Brno I Gullivers, nakonec však kývl na nabídku z nejvyšší soutěže.

Nová angažmá bere jako velkou výzvu, strach ze sestupu nemá. „Samozřejmě můžeme bojovat jen o záchranu, ale věřím, že současný kádr má na to, aby hrál kvalitní florbal,“ je přesvědčený.

„Do týmu přišlo mnoho nových hráčů, včetně mě, a do sezony jsme pozitivně naladění,“ přidává.

„Na to, s jakým soupeřem jsme hráli jak dlouho spolu všichni trénujeme, tak náš první zápas nebyl vůbec špatný,“ míní a očekává, že v dalších zápasech se budou Panteři už jenom zlepšovat.

Podle Kohúta musí Otrokovice hlavně zapracovat na defenzivě. Právě obranná fáze v duelu s Chodovem haprovala ze všeho nejvíc. „Mezi naše přednosti zase patří hlavně bojovnost. Právě ní musíme v soutěži excelovat,“ uvedl.

Jinak s prostředím se teprve sžívá, stěžovat si ale nemá na co. „Osobně jsem v městské hale nechytal, ale Štěrkovište mi přijde fajn. Podmínky jsou taktéž slušné. Lidé z klubu dělají všechno pro to, abychom se mohli naplno soustředit na tréninky a zápasy,“ pochvaluje si.

Kohút patří mezi rodáky a odchovance z Košic, kde jako jednička odchytal v mužské Superlize čtyři sezony. „Tam jsme se pravidelně dostávali do play-off a jednou jsme dokonce byli vicemistry Slovenska,“ chlubí se.

Talentovaný gólman se ve švédském Växjö a kanadském Halifaxu zúčastnil dvu juniorských světových šampionátů. Po nich se kvůli studiu na vysoké škole přesunul do Brna, v týmu Gullivers prožil poslední dva roky.

Nejen problémy spojené s koronavirem, ale i tím, jak složité to zahraniční brankáři v českém florbale mají, toho však v posledních měsících mnoho neodchytal.

„To je i důvod, proč jsem šel do Otrokovic. Jsem velmi rád, za šanci v Panthers,“ říká.

Díky novému působiště dostal taky šanci v mužské reprezentaci Slovenska, se kterou nedávno absolvoval Polish Open. Na prestižní akci odchytal dva zápasy proti Švýcarsku a domácímu Polsku.

Mezi největší Kohútovi úspěchy kromě šestého místa na MS v Halifaxu a a stříbra ve slovenské extralize, rozhodně patří druhé místo na Prague Games v kategorií B15 za ATU Košice, kde obdržel i ocenění pro nejlepšího brankáře turnaje.

Rodák z východního Slovenska se kromě florbalu věnuje hlavně studiu. V Brně navštěvuje Masarykovu univerzitu, letos jej čeká třetí ročník na fakultě psychologie. „V budoucnu bych chtěl pracovat jako klinický psycholog,“ zakončuje povídání.