Navíc stejně jako brankář Majrich a univerzál Szweda odehrál všechna utkání zvláštní, a pro otrokovické florbalisty nejhorší sezony v superligové historii.

Moravané letos získali jen devět bodů, po základní části skončili poslední. Sestupu se ale bát nemusí. Svaz v předstihu zrušil play down, hrát se bude jenom o titul. „Vzhledem k situaci, která tady furt panuje, jsem to trochu očekával. Je to logický krok,“ míní otrokovická osmaosmdesátka.

Jste rád, že se play down nehraje a vy máte klid a jistou záchranu?

Je mi celkem líto, že se už nebude hrát a sezona nám skončila tímto způsobem. Určitě jsme se o záchranu chtěli porvat v play down. Myslím, že by to byly výborné a tvrdé zápasy. Nicméně Superliga se v Otrokovicích udržela, což byla naše priorita.

Letošní základní část byla nejhorší v historii Panterů. Čím si špatné výsledky vysvětlujete?

Letošní rok byl hrozně náročný, hlavně po psychické stránce. Hrálo se stylem play-off, k tomu pravidelné testování. Co se týká výsledků, hra se s přibývajícími zápasy lepšila, bohužel některé z třetin jsme měli strašně moc výpadků. Tam se ty zápasy lámaly. Vždycky, když jsme drželi tempo, soupeři nám odskočili a my se zlomili. To se nesmí v budoucnu stávat. Musíme být koncentrovaní celých šedesát minut a nehledět na výsledek.

Souhlasíte, že vám pomohla výměna trenéra?

Myslím si, že to udělalo hodně. Karel (Ťopek – pozn. red.) do týmu přinesl nový impulz i nový styl hry. Tréninky byly ve výborném nasazení. Tak to musí fungovat i nadále.

Bude tým pro příští sezonu potřeba hodně posílit, aby se neopakoval letošní ročník?

To si úplně nemyslím. V týmu kvalita je. Je ale na každém z hráčů, jak se k tomu postaví, a jak bude makat, abychom zase úspěšně doputovali do play-off.

Co říkáte na působení mladých Lotyšů? Byly přínosem, oživením?

Abych řekl pravdu, nějaké oživení tomu dali. Nakoplo to celý tým. Bohužel tu byli krátkou dobu na to, aby se aklimatizovali a aby mohli předvádět lepší výkony než naši junioři.

Vám se bodově dařilo. Se svými čísly jste spokojený?

Jsem rád, že mi tam něco napadalo, ale pořád to není maximum, které chci předvést. Takže spokojený rozhodně nejsem. Očekával jsem od sebe vyšší bodový přínos do týmu.

Už víte, zda budete v Otrokovicích pokračovat?

O nějakých konkrétních nabídkách zatím nevím. Teď si užiji trochu volna a začnu se připravovat na další sezonu.

Kdy začínáte s tréninkem?

Teďka už máme po sezoně, takže ani tréninky nejsou. Zatím jsem od kondičního trenéra Martina Hály žádnou oficiální zprávu, kdy začneme, nedostal, takže si užijeme volna a budeme čekat. Myslím si ale, že začneme někdy na začátku května.

Jak vyplníte volný čas?

Volné chvíle budu věnovat přítelkyni a taky budu více času trávit na chalupě s mamkou. Trochu jí tam pomohu. V půlce dubna chci ale zase pracovat na fyzičce a pomalu se začnu připravovat.