Livesport Superliga, 10. kolo -

PSG PANTHERS OTROKOVICE - 1. SC TEMPISH VÍTKOVICE 2:11 (0:2, 1:3, 1:6)

Branky a nahrávky: 38. P. Kopecký, 45. Červenka (Grich) – 2. R. Gattnar (Matejčík), 9. Besta, 28. Hubálek (Šebesta), 39. Zubek (Šindler), 39. Kaleta (Šebesta), 46. Kaleta (Šebesta), 48. Delong, 54. Šebesta (Zubek), 56. Delong (Jankovský), 58. Palčinský (M. Gattnar), 60. Šebesta (Zubek). Rozhodčí: K. Sojka , T. Sojka. Vyloučení: 2:0. Bez využití. Diváci: 150. Střely na branku: 9:24.

Otrokovice: Kohút (Steiger) - Sovják, Kubíček, Kopecký, Šefčík, Hrabal - Červenka, Grlický, Jurčík, Kelemen, Nehila, Halama, Grich.

Vítkovice: Jasiok (Souček) - Šebesta, Hatala, Hubálek,Besta, Kaleta, Pažák - Gattnar M., Gattnar R., Fukala, Sidunov, Šindler, Jankovský, Zubek, Palčinský, Delong, Matějčík.

„Utkání pro nás bylo velmi náročné. Vítkovice k nám přijely velmi dobře připravené, kdežto my jsme bohužel nebyli v plné sestavě, takže jsme se to alespoň snažili odmakat ve dvou formacích. Podali jsme sice bojovný výkon, ale na výhru to nestačilo. I když výsledek hovoří jasně, klidně to mohlo být i jiné,“ míní otrokovický útočník Martin Grlický.

Trenérovi Panterů Karel Ševčík se sobotní debakl těžce komentoval. „Utkání se hodnotí velmi složitě. Nastoupili jsme do utkání ve velmi oslavené sestavě. Bylo to na krev, na dvě lajny. S Vítkovicemi je to ale vždycky těžké. Dvě třetiny jsme odolávali, v závěr už jsme fyzicky odešli a prohráli,“ uvedl.

Panteři nastoupili do utkání proti druhému mužstvu soutěže značně oslabení. Nejproduktivnější hráč týmu Gašparík čeká po šarvátce v Pardubicích na trest. Východočeši podali podnět k disciplinárce na kanonýra Vykopala, který tak nuceně odpočíval.

Domácí s velkým favoritem drželi krok do 45. minuty, kdy Červenka snižoval na 2:5. Od té doby však týmu hrajícímu na dvě kompletní pětky začaly rychle docházet síly. Po osmé inkasovaném gólu šel z brány Kohút, jeho náhradník Steiger kapituloval ve finiši ještě třikrát.

„Pro nás to nakonec bylo přesvědčivé fajn vítězství, i když cesta k němu byla docela kostrbatá. Náš výkon nebyl úplně optimální,“ míní hostující kouč Tomáš Martiník.

„Hru jsme sice měli měli pod kontrolou, ale dlouho jsme se nedokázali prosadit střelecky. Ve druhé třetině nám odešla technika, kombinace nám tolik nešly a začalo to být rozlítané, což nám nesvědčilo. V závěru jsme se ale zase dostali do hry, i když ji chceme posunout ještě dál,“ dodává Martiník.

Další duel odehrají Panteři v neděli v hale Black Angels.